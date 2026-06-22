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Cvijanović nakon sastanka sa Netanjahuom: Političko razumijevanje na visokom nivou

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 17:15

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Цвијановић и Нетанјаху састанак
Foto: Iks/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je, nakon sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, da je političko razumijevanje Republike Srpske i Izraela na visokom nivou, te da je Izrael spreman da sarađuje sa Srpskom na svakom planu.

"Kruna svih sastanaka bio je sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo takođe razmatrali mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanosti između naših ministarstava u Vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u Vladi Izraela", rekla je Cvijanovićeva tokom posjete Izraelu za RTRS.

Cvijanovićeva je naglasila da postoji opredjeljenje da se zadrži političko razumijevanje i da se nastave redovne konsultacije.

"Definitivno sam jako zahvala premijeru za razumijevanje koje je pokazao za Republiku Srpsku. Cijeni naše napore za održanje, da tako kažem, nas kao supstance, kao ljudi koji žele da sadržaje svoj identitet, svoju kulturu i svoje ustavne nadležnosti. I tu smo definitivno zaista na visokom nivou razumijevanja", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ovo nije saradnja koja je nastala juče, već saradnja koja se bazira na mnogo decenija dobrog razumijevanja.

"Ono što je važno je da smo opredijeljeni da ono što je bilo u prošlosti, ali i danas, nas povezuje kroz zajedničke projekte, zajedničku saradnju i da smo spremni raditi dalje i u budućnosti. To je i najvažnija poruka sa svih ovih sastanaka", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da su razgovarali i o regionalnim pitanjima, ratovima i bezbjednosnim prijetnjama, kao i o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom.

"Sve su to bile važne teme. Ono što raduje jeste spremnost države Izrael da sarađuje sa Republikom Srpskom na svakom planu, posebno u ekonomiji i energetici", dodala je Cvijanovićeva.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratiće se danas na Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Benjamin Netanjahu

Izrael

Republika Srpska

Sastanak

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