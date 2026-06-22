Izraelski šef diplomatije: Potrebno zaštititi hrišćane u BiH

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.

On je u objavi na "Iksu" izrazio zadovoljstvo povodom razgovora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.

Sar je naveo da je sa Cvijanovićevom razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Jevreja.

Cvijanovićeva je u posjeti Izraelu, gdje učestvuje u Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.

Srpski član Predsjedništva BiH obratiće se na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu.