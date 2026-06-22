Izraelski šef diplomatije: Potrebno zaštititi hrišćane u BiH

Autor:ATV redakcija
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Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.
On je u objavi na "Iksu" izrazio zadovoljstvo povodom razgovora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.
Sar je naveo da je sa Cvijanovićevom razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Jevreja.
Cvijanovićeva je u posjeti Izraelu, gdje učestvuje u Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.
Srpski član Predsjedništva BiH obratiće se na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu.
Pleased to welcome in Jerusalem today the Serb member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Željka @Cvijanovic_Z.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 22, 2026
We spoke about the importance of the ongoing and deepening ties between our peoples.
We also discussed the need to safeguard the Christian minorities in… pic.twitter.com/nHQBZf33yJ
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