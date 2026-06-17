"Ne trebaju postojati ni PIK ni visoki predstavnik"

Lider SNSD-a Milorad Dodik i potpredsjednica stranke Željka Cvijanović saglasni su da BiH ne trebaju ni PIK ni visoki predstavnik te jedine okolnosti u kojima bi ga prihvatili jeste potvrda Savjeta bezbjednosti UN, a ne PIK-a .

„Mi smo davno rekli naš stav oko visokog predstavnika – da PIK nema šta da odlučuje, oni to ignorišu. Oni su moćni, oni su veliki, naravno, mogu to da rade, ali i danje ako to bude samo odluka PIK-a to će za nas biti neprihvatljivo. Za nas to mora da bude potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i samo na taj način i eventualno sa ograničenim mandatom može da bude prihvaćeno. Što se nas tiče, mislimo da taj sramni visoki predstavnik i ko god da bio u prošloti, trebao biti davno zatvoren i da nema potrebe za takvo nešto. Oni priznaju na taj način da je BiH nesuverena zemlja, da je zemlja pod protektoratom, da joj treba mentor i mnogo čega drugoga“, kazao je Dodik.

Lider SNSD-a je naglasio da borba SNSD-a jeste upravo u suprotstavljanju tom mišljenju te da BiH nije potreban visoki predstavnik.

„Zato mislimo da niko ne treba, ali imajući u vidu da oni mogu da donesu odluku, za nas će biti isključivo relevantno, ona koju donese Savjet ujedinjenih nacija“, jasan je Dodik.

„Što se mene tiče ne treba da postoji ni PIK, naravno nije nikada ni nastao niti je utemeljen bilo kakvim odlukama. Nije nastao ni u Dejtonskom sporazumu definitivno, a što se tiče visokih predstavnika i njihova uloga je trebala davno da bude ukinuta, a o bonskim ovlaštenjima da ne pričam. Takvo nešto nikada nije smjelo ni da postoji, a kamoli do danas 30 godina ili 28 godina nakon uvođenja jedne takve monstruozne strukture odlučivanja ili nametanja odluka, a da mi pričamo o tome da li treba da postoji ili ne postoji“, kazala je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

Jedini način da, kako kaže Cvijanović, ovo sve opstane, jeste da se takve stvari eliminišu iz političkog, a pogotovo institucionalnog života BiH.

„Ja mogu da istolerišem visokog predstavnika, koji se vratio na svoja fabrička podešavanja i stanuje u Aneksu 10 i tamo se zna šta radi, a ne radi ništa o ovog što su nam radili ovdje skoro tri decenije“, rekla je Cvijanović.

Lider SNSD-a podsjetio je kako je Pedi Ešdaun u svojoj knjizi napisao, kako je on došao da razgradi Dejtonski sporazum. „Ja sam došao da napravim BiH po planovima moga prijatelja Alije Izetbegovića. I sve se ostvarivalo tako“, kako je rekao Dodik novinarima u Banjaluci.

„Da nije bilo SNSD-a i nas koji smo se tom suprotstavili, vjerovatno da danas ne bismo sjedili ovdje i da ne bi postojala Republika Srpska“, zaključio je Dodik.