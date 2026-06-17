Trišić Babić: Najbolji ambasadori i promoteri Republike Srpske su kulturni radnici i kulturne predstave

"Ne znamo koliko uopšte može da se shvati kad se Republika Srpska na način kulture, evo iza nas je Teatar fest u Banjaluci koji se inače 28 godina održava međutim ove godine je zaista dobio mjesto na regionalnoj mapi. Proglašen je za sada za jedan od najboljih festivala i najjačih festivala pozorišnih predstava u regionu i još uvijek traje.

Razlika od ovog Teatar festa je što je ove godine došao i u ostale dijelove Republike Srpske , navodi Trišić Babić.

"Ja lično mislim da su naši najbolji ambasadori i promoteri Republike Srpske naši kulturni radnici i naše kulturne predstave. Naše dječije pozorište Republike Srpske je u Kazanju na jednom veliko međunarodnom festivalu pod zastavom republike Srpske. Ne znam da li znate koliko ste upućeni koliko borbe su naši kulturni radnici uvijek imali da se naše predstave i predstavljanja Republike Srpske odvija pod zastavom Republike Srpske. Više nije pitanje kad se dolazi iz Republike Srpske da li je to pod zastavom Republike Srspke.

Prije mjeseca dana u Banjaluci je održana značajna konferencija u organizaciji instituta iz Vašingtona koja je bila jako posjećena, navodi Trišić Babić.

"Naša školska godina, naša akademska godina je završena i sinoć je bio jedan prekrasan koncert i mislim da to nije mogao da bude bolji koncert Republici Srpskoj za svih ovih 30 godina koliko su institucije republike srpske ulagale i daj segment dođe do prepoznatljivosti.. Sigurna sam da ćemo u septembru mjesecu imati još povoljnih vijesti i još potpisanih memoranduma. Juče je potpisano i prvo pismo razumijevanja između Republike Srpske i Bektela za određene projekte koji bi u skorijoj budućnost trebalo početi da realizuju ",kaže Trišić Babić.