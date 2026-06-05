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Teatar fest "Petar Kočić" mnogo više od umjetničkog događaja

Autor:

ATV
05.06.2026 08:52

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Театар фест "Петар Кочлић"
Foto: Iks/Ana Trišić Babić

Teatar fest "Petar Kočić" spada među najvažnije kulturne događaje koji Banjaluku svrstavaju u red gradova bogate i dinamične kulturne scene koja razumije da misija kulture nije samo da nahrani dušu, već i da otvori oči i hrabro skine pečate tabua koji opterećuju ljudsku civilizaciju i danas, duboko u 21. vijeku, navela je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske

"Upravo zato kultura nije samo izraz umjetničkog stvaralaštva, već i jedan od najvažnijih stubova identiteta Republike Srpske", navodi Trišić-Babić na Iksu, te dodaje:

"Ponosni smo na ovu hrabrost, ponosni na naše umjetnike koji će narednih dana kroz 14 gradova Republike Srpske ne samo donijeti duh ovog najznačajnijeg kulturnog događaja, donijeti radost umjetničkog doživljaja, već nas ostaviti i zamišljene nad opstajanjem hroničnih društvenih boljki, među kojima položaj žene opstaje kao bolna tema mnogih društava svijeta.

Naši umjetnici su godinama među najboljim ambasadorima Republike Srpske. Svojim talentom, radom i uspjesima pronose ime naše Republike daleko izvan njenih granica, a ovih dana imaju i posebnu privilegiju da budu domaćini prijateljima pozorišne umjetnosti iz cijelog regiona.

Pozorište je jedno od rijetkih mjesta gdje društvo može iskreno da razgovara samo sa sobom. Zato su festivali poput Teatar festa mnogo više od umjetničkih događaja. Oni su dokaz da imamo snage da postavljamo pitanja, preispitujemo sebe i iznova tražimo ono najbolje u nama".

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Tagovi :

Teatar fest "Petar Kočić"

Banjaluka

Republika Srpska

Ana Trišić Babić

kultura

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