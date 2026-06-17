Cvijanović putuje u Izrael

"Kako strateški razmišljamo kada je u pitanju ekonomska i socijalna situacija u Republici Srpskoj, tako razmišljamo i strateški o onome šta mi kao Republika radimo na međunarodnom planu i šta mi kao predstavnici Republike Srpske možemo da uradimo da ta slika bude bolja i da imamo više prijatelja. Za nekoliko dana putujem u Izrael, to je još jedna prijateljska posjeta koja će biti nadogradnja na posjetu koju je predsjednik Dodik imao prije nekoliko mjeseci. Razgovor sa najvišim zvaničnicima države Izrael, imam poziv da se obratim na dvije konferencije što ću iskoristiti kao priliku da predstavljam Republiku Srpsku na najbolji način", rekla je Cvijanović.

Ona poručuje da ne postoji spoljna politika BiH i da je Ministarstvo spoljnih poslova zakazalo na čelu sa nesposobnim trenutnim ministrom.

"Ono što mi radimo, pokušavamo da ispravimo štetu koja bi se odnosila na Srpsku. Te štete više nema, gradimo svoje razumijevanje sa svima koji su nam relevantni. Podržavamo i stavove nove američke administracije koje su nam saopštene na sjednici Savjeta bezbjednosti, da stvari treba da se vrate unutar BiH. I da treba stati u kraj onome što je ova međunarodna supervizija koja je davno izašla iz tog okvira i postala čudovišna formacija koja je ovdje nanijela više štete", rekla je Cvijanović.