IRGC: Napadnut nosač aviona "Linkoln", ima mrtvih

01.04.2026 19:13

Носач авиона Абрахам Линколн
Foto: Centralna komanda

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je u više koordinisanih operacija napala američke i izraelske vojne ciljeve u regionu, uključujući flotu nosača aviona "Abraham Linkoln" u sjevernom dijelu Indijskog okeana.

Kako se navodi, prisilili su ga da se povuče sa prethodne pozicije i skloni u dubinu okeana, i američke baze u Zalivu, uz, kako tvrde, značajne gubitke po neprijateljske snage.

Prema zvaničnom saopštenju, napadi su uključivali kombinaciju balističkih i krstarećih raketa, kao i samoubilačkih dronova, a ciljevi su obuhvatali radarske sisteme, brodove i skladišta vojne opreme, preneo je Tasnim.

Pored toga, iranske snage tvrde da su u sličnim operacijama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uništene američke vojne baze i tajni centri, pri čemu je 37 američkih oficira navodno poginulo.

Rukovodstvo Revolucionarne garde je istaklo da je kontrola Ormuskog moreuza čvrsto u njihovim rukama i da ga neće otvoriti prema, kako navode, "američkim prijetnjama i provokacijama".

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

