Zdravstveni radnici traže povećanje plate od 20 odsto

Dan nakon što je usvojen set zakona koji obezbjeđuje uslove za povećanje plata u, između ostalog, zdravstvu u Republici Srpskoj, sindikati su u najvećoj bolnici u Srpskoj organizovali informativni skup. Juče se spekulisalo da se radi o okupljanju zbog nedovoljnog povećanja plata - iz Kliničkog centra danas slika koja liči na skup podrške direktoru UKC-a.

Direktorom su očigledno jako zadovoljni. Povećanjem od 5 do 10 odsto nisu oduševljeni. Traže više.

"Tražimo dalje povećanje plate za zdravstvene radnike. Stojimo iza toga da bi mi i dalje bili zadovoljni najmanje sa 20 odsto a ako se to ne desi u narednom periodu sindikati će odlučiti dalje šta i kako", rekao je Jovica Mišić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine.

"Organizovali smo ovaj skup da informišemo radnike o povećanju plata koje je usvojeno i o primjenama izmjena zakona o platama. Istakli smo da je za nas bilo problematično da su se odlike o povećanju plata bez pravog socijalnog dijaloga", rekao je Aleksandar Dragušić, predsjednik Reprezentativne sindikalne organizacije.

Važno je da su primanja redovna i da se izmiruju obaveze, poruka je očigledno trenutno vrlo popularnog direktora UKC-a. Obećava da je povećanje plata za 5 odsto tek početak.

"Ovo je samo početak onoga što nas očekuje u ovoj godini. Drago mi je reći da je ovo prvi korak u poboljšanju statusa zdravstvenih radnika.Sigurno da će moje opredjeljenje biti da kao ustanova najprije vodimo računa o našim radnicima", rekao je Nikola Šobot vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a.

Prvi čovjek UKC-a najavio je i izmjenu sistematizacije. Još 90 medicinskih sestara i tehničara mogu očekivati dodatno povećanje na osnovu stručnih i profesionalnih kompetencija. Šobot se iz UKC-a uputio u zgradu Vlade. Redovnost plata i doprinosa je najvažnija, ponovljeno je i na sastanku s ministrom Alenom Šeranićem. Redovnost nije uvijek bila pravilo, a ni podrška radnika menadžerima bolnica u Srpskoj.

Dobre vijesti za radnike u zdravstvu stižu i iz Ministarstva finansija. Vlada je već završila posao u vezi sa zdravstvenim dodatkom. Obračun dodatka kreće od aprilske plate.

Dodatak medicinskim radnicima biće, koliko sam ja razumjela, 250 KM po radniku i on će se početi isplaćivati od 1. aprila ove godine", kaže Zora Vidović ministar finansija Republike Srpske.

Oko 45 miliona maraka obezbijeđeno je za isplatu zdravstvenog dodatka od danas do kraja godine. Najnovije povećanje plata u zdravstvu koštaće Vladu dodatnih 23 miliona maraka.