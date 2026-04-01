Za izgradnju gasovoda Šepak - Novi Grad više od milijardu KM

RTRS

01.04.2026 17:11

За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

Vlada Republike Srpske saglasna je da iz budžeta Srpske bude obezbijeđeno 1.029.477.150 KM za realizaciju projekta izgradnje magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad.

Ovaj iznos ne obuhvata troškove rješavanja imovinskopravnih odnosa koji će biti naknadno utvrđeni tokom postupka eksproprijacije, navodi se u informaciji o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje magistralnog gasovoda koji je danas usvojila Vlada Srpske.

Za realizaciju zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo energetike i rudarstva, a za realizaciju projekta, u skladu sa propisima, zadužuje se "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Projekat izgradnje magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad se sastoji od tri faze, od kojih prva obuhvata izgradnju primarnog magistralnog gasovoda Šepak-Banjaluka.

Druga faza obuhvata izgradnju priključnih gasovoda, prema gradovima i opštinama koje su na trasi, odnosno planirana je gasifikacija 18 lokalnih zajednica duž trase.

Treća faza obuhvata izgradnju magistralnog gasovoda Banjaluka - Novi Grad.

Planirana dužina trase dvosmjernog gasovoda je oko 500 kilometara.

Iz Vlade ističu da je izgradnja gasovoda sa pratećom nadzemnom infrastrukturom kapitalna investicija i jedna od najvećih u ovom dijelu Republike Srpske.

Gledajući na projekat u širem kontekstu, prodaja prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivog energenta uticaće pozitivno na smanjenje potrošnje električne energije, a time se otvara mogućnost prodaje viška električne energije po mnogo višim cijenama od onih koje plaća konzum.

Izgradnjom magistralnog gasovoda i gasifikacijom opština biće stvoreni uslovi za razvoj industrijskih zona, što daje mogućnost otvaranja proizvodnih pogona koji će koristiti prirodni gas u tehnološke svrhe, a prije svega omogućiti zapošljavanje kvalifikovane radne snage.

Upotrebom prirodnog gasa u svrhu toplifikacije smanjuje se nivo emisije štetnih gasova i zaštita životne sredine.

Implementacijom ovog projekta biće obezbijeđen novi primarni izvor energije, što će dodatno omogućiti optimizaciju izbora najekonomičnijeg oblika korišćenja primarne energije za domaćinstva i industrijske potrošače u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske.

