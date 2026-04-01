Vidović: Od danas obračun dodatka medicinskim radnicima

Ministarka finansija Republike Srpske izjavila je da će od danas početi obračun zdravstvenog dodatka za medicinske radnike od po 250 KM.

"Donesena je odluka na sjednici Vlade Republike Srpske da Fond zdravstvenog osiguranja Srpske, na osnovu o zakona usvojenog na prethodnoj sjednici Narodne skupštine, izvrši korekciju svojih akata da bi taj dodatak mogao stupiti na snagu", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Ona je navela da će ukupno za ovaj izdataka od 1. aprila do kraja godine biti potrebno izdvojiti oko 43 miliona KM.

Vidovićeva je dodala da će se sredstva za povećanje plata zdravstvenim radnicima od pet odsto biti obezbijeđena iz republičkog budžeta.

Milioni u kapitalne projekte u više lokalnih zajednica

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović najavila je brojne kapitalne i infrastrukturne projekte u više opština u Srpskoj, među kojima je za Mrkonjić Grad planirano 5,5 miliona KM.

Vidovićeva je navela da je Vlada danas na sjednici prihvatila i informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu u oblasti infrastrukture u opštini Mrkonjić Grad.

Ona je rekla da je usvojen zaključak da se obezbijedi 5,5 miliona KM za asfaltiranje gradskih ulica u urbanom području, seoskih puteva, sanaciju i rekonstrukciju postojećih puteva u gradskim i seoskim područjima, izgradnju neophodne pomoćne putne infrastrukture i drugo, prenosi Srna.

Ona je rekla da je prihvaćena informacija o podršci i finansiranju kapitalnih projekata u opštini Istočni Stari Grad s ciljem veće bezbjednosti u saobraćaju.

"Njihov zahtjev iznosi 1.214.000 KM i, između ostalog, odnosi se na projekte `Izgradnja lokalnog puta Dovlići pruga-biciklistička staza` i na fekalnu kanalizaciju u Sportsko-rekreativnom kompleksu Brus", rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da će Vlada u ovoj opštini finansirati gradnju objekta nove osnovne škole i da bi Ministarstvo finansija u budžetu trebalo da obezbijedi 1.750.000 KM za izgradnju fiskulturne sale.

Prema njenim riječima, iz budžetskih sredstava za javne investicije za izgradnju i opremanje osnovne škole od 2022. do 2025. godine ukupno je odobreno 4.935.000 KM.

"Međutim, za potpunu realizaciju projekta izgradnje osnovne škole i njeno puštanje u rad neophodno je izgraditi i fiskulturnu salu, za šta je potrebno još 1.750.000 KM", rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je navela da će u opštini Istočni Mostar biti finansiran projekat koji se odnosi na obnovu dijela puta prema Nevesinju dužine 2,5 kilometra.

"Projekat košta oko 800.000 KM i mi ćemo ta sredstva odobriti iz budžetskog odjeljka javne investicije", izjavila je Vidovićeva na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske u Banjaluci.

Vlada je prihvatila i da se znatna sredstva izdvoje za rješavaje problema putne i druge infrastrukture u opštinama Ribnik i Nevesinje što podrazumijeva investicije i u školske objekte.

Prema informaciji koju je Vlada danas prihvatila, istaknuto je da opština Nevesinje nema sopstvenih sredstava kako bi realizovala bitne kapitalne projekte.

Kako bi se dao doprinos privrednom i društvenom razvoju lokalne zajednice i omogućili kvalitetniji uslovi za život građana, Vlada je usvojila zaključak da se u budžetu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi 800.000 KM za školske objekte, 800.000 KM za puteve, a za vodovodnu infrastrukturu 400.000 KM.

Kada je riječ o opštini Ribnik, zaključeno je da je potrebno izdvojiti 50.000 KM za uređenje infrastrukture Spomenika prirode "Jame Ledana", kao i za realizaciju projekta izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih lokalnih puteva iznosu od 1.000.000 KM.

"Podržali smo i projekte na području opštine Srebrenica i izdvojićemo 500.000 KM za realizaciju više infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj te opštine", navela je Vidovićeva.