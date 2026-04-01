Šta je sve usvojeno na sjednici Vlade Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 4. sjednici u Banjaluci, Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Razlog za donošenje ove odluke ogleda se u potrebi ublažavanja ekonomskih posljedica rasta cijena naftnih derivata, koji direktno utiču na troškove života građana i poslovanje privrednih subjekata.

Uvođenjem povrata dijela akciza na naftne derivate omogućava se direktna finansijska podrška stanovništvu, čime se doprinosi očuvanju likvidnosti zaštiti životnog standarda građana.

Predloženim rješenjem utvrđeno je da se ostvaruje pravo na umanjenje maloprodajne cijene naftnih derivata u iznosu od 0,10 KM po litru na teritoriji Republike Srpske, pri kupovini u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera naftnih derivata za fizička i pravna lica u Republici Srpskoj.

Vlada je donijela Odluku o visini i načinu isplate naknade za zdravstveni dodatak za 2026. godinu.

Iznos bruto naknade za zdravstveni dodatak određuje se u iznosu od 410,00 KM mjesečno.

Narodna Skupština Republike Srpske je na 37. posebnoj sjednici održanoj 30. 3. 2026. godine, usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

Članom 5. stav 6. Zakona propisano je da će Vlada Republike Srpske donijeti Odluku o visini i načinu isplate naknade za zdravstveni dodatak za 2026. godinu.

Sredstva za finansiranje bruto naknade za zdravstveni dodatak iz ove odluke obezbjeđuju se iz prihoda javne zdravstvene ustanove, a za kalendarsku 2026. godinu se iznos nedostajućih sredstava obezbjeđuje iz budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Za sprovođenje ove odluke potrebna su finansijska sredstva u procijenjenom iznosu od 43.000.000,00 KM, koja je potrebno obezbjediti u okviru budžeta javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, odnosno u budžetu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2026. godinu u nedostajućem dijelu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu "Rehabilitacija dijela puta Istočni Mostar - Nevesinje" koji je za Opštinu Istočni Mostar od strateškog značaja.

Ulaganjem u putnu komunikaciju omogućili bi se bolji uslovi života za stanovništvo na teritoriji Opštine, ekonomski napredak i smanjenje migracije seoskog stanovništva. Iz navedenog je Vlada Republike Srpske usvojila zaključak da će u skladu sa mogućnostima na poziciji Javne investicije biti obezbijeđeno 800.000 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i Informaciju o kapitalnom projektu na području opštine Nevesinje. Imajući u vidu da ova opština nema sopstvenih sredstava kako bi realizovala bitne kapitalne projekte u ovoj opštini, te kako bi se dao doprinos privrednom i društvenom razvoju lokalne zajednice i omogućili kvalitetniji uslovi za život građana, Vlada je usvojila zaključak da se u Budžetu u skladu sa mogućnostima obezbijedi 800.000 KM za školske objekte, 800.000 KM za putnu infrastrukturu, dok će za vodovodnu infrastrukturu iz javnih investicija biti obezbijeđeno 400.000 KM.

Prihvaćena je i Informacija o podršci u finansiranju kapitalnih projekata u opštini Istočni Stari Grad s ciljem veće bezbjednosti u saobraćaju, te stvaranje povoljnog ambijenta na ovom dijelu opštine.

Usvojen je zaključak da se za projekte "Izgradnja lokalnog puta Dovlići pruga-biciklistička staza", iz javnih investicija obezbijedi iznos od 500.000 KM, a za projekat "Fekalna kanalizacija u Sportsko-rekreativnom kompleksu Brus", da se obezbijedi 500.000 KM iz sredstava javnih investicija. Projekat je od značaja imajući u vidu da na ovom dijelu nema rasvjetnih tijela, a evidentna je izgradnja turističkih i stambenih objekata čime je povećana frekvencija turista i lokalnog stanovništva.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i Informaciju o podršci kapitalnom projektu na području Opštine Istočno Novo Sarajevo koja se obratila Vladi Republike za obezbjeđenje sredstava za završetak gradnje nove osnovne škole. Iz budžetskih sredstava za Javne investicije za izgradnju i opremanje osnovne škole od 2022. do 2025. godine odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.935.000 KM. Međutim, za potpunu realizaciju projekta izgradnje osnovne škole i njeno puštanje u rad, neophodno je u sklopu objekta škole izgraditi i fiskulturnu salu, za šta je potrebno još 1.750.000 KM. U skladu s tim, Ministarstvo finansija bi u narednom periodu u Budžetu Republike Srpske trebalo da obezbijedi sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 1.750.000 KM.

Na današnjoj sjednici prihvaćena je i Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu u oblasti infrastrukture u opštini Mrkonjić Grad i usvojila zaključak da se u skladu sa mogućnostima na poziciji javne investicije u Budžetu Republike Srpske obezbijedi ukupno 5.500.000 KM.

Opština Mrkonjić Grad obratila se Ministarstvu finansija Republike Srpske sa Molbom za obezbjeđenje sredstava za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata: asfaltiranje gradskih ulica u urbanom području, asfaltiranje seoskih puteva, sanaciju i rekonstrukciju postojećih puteva u gradskim i seoskim područjima, izgradnju neophodne pomoćne putne infrastrukture (sanacija klizišta, izgradnja potpornih zidova, propusta, rigola i sl.), kao i nasipanje seoskih kategorisanih i nekategorisanih puteva.

Vlada je prihvatila i Informaciju o podršci infrastrukturnim projektima na području opštine Srebrenica. Usvojenim zaključkom planirano je da se iz javnih investicija izdvoji 500.000 KM za realizaciju više infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj opštine, unapređenje infrastrukture i kvaliteta života građana na području opštine Srebrenica.

Na sjednici je usvojena i Informacija o podršci projektima u opštini Ribnik, te je zaključeno da je potrebno na poziciji Javne investicije izdvojiti 50.000 KM za uređenje infrastrukture Spomenika prirode "Jame Ledana", koji je proglašen spomenikom prirode, kao i za realizaciju projekta izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih lokalnih puteva u opštini Ribnik iznosu od 1.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava za realizaciju "Projekta adaptacije unutrašnjosti postojećeg objekta Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invaliditetom (Objekat br. 8)", u Banjaluci.

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje da obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 1.500.000 KM sa PDV-om za realizaciju navedenog projekta.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje da prati realizaciju projekta i da o preduzetim aktivnostima redovno obavještava Vladu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji Projekta izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.

Imajući u vidu značaj projekta, Vlada je saglasna da se sredstva za realizaciju istog, u iznosu od 1.029.477.150 KM, obezbijede iz Budžeta Republike Srpske.

Navedeni iznos ne obuhvata troškove rješavanja imovinsko – pravnih odnosa koji će biti naknadno utvrđeni tokom postupka eksproprijacije.

Za realizaciju zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo energetike i rudarstva, a za realizaciju projekta u skladu sa propisima zadužuje se "Sarajevo-gas" a. d. Istočno Sarajevo.

Projekt izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad se sastoji od tri faze. Prva faza obuhvata izgradnju primarnog magistralnog gasovoda Šepak-Banjaluka. Druga faza obuhvata izgradnju priključnih gasovoda, prema gradovima i opštinama koje su na trasi. Planirana je gasifikacija 18 opština duž trase magistralnog gasovoda. Treća faza obuhvata izgradnju magistralnog gasovoda Banjaluka-Novi Grad.

Planirana dužina trase dvosmjernog gasovoda je oko 500 kilometara.

Gledajući na projekat u širem kontekstu, prodaja prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivog energenta uticaće pozitivno na smanjenje potrošnje električne energije, a time se otvara mogućnost prodaje viška električne energije po mnogo višim cijenama od onih koje plaća konzum.

Izgradnjom magistralnog gasovoda i gasifikacijom pomenutih opština stvoriće se uslovi za razvoj industrijskih zona, što daje mogućnost otvaranja proizvodnih pogona koji će koristiti prirodni gas u terhmološke svrhe, a prije svega omogućiti zapošljavanje kvalifikovane radne snage. Upotrebom prirodnog gasa u svrhu toplifikacije smanjuje se nivo emisije štetnih gasova i zaštita životne sredine.

Izgradnja gasovoda sa pratećom nadzemnom infrastrukturom je kapitalna investicija i jedna od najvećih u ovom dijelu Republike Srpske. Implementacijom ovog projekta osiguraće se novi primarni izvor energije, što će dodatno omogućiti optimizaciju izbora najekonomičnijeg oblika korišćenja primarne energije za domaćinstva i industrijske potrošače u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske.

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, razvoj, upravljanje, održavanje i korišćenje infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, subjekti infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, prava, obaveze i međusobna saradnja subjekta infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, finansiranje, mrežni servisi, pristup geoprostornim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i unapređenje geoprostornih podataka Republike Srpske.

Ciljevi ovog zakona su da se obezbijedi efikasno upravljanje, razmjena i korišćenje geopodataka u Republici Srpskoj, omogući interoperabilnost i povezivanje skupova i servisa geopodataka različitih subjekata, u skladu sa važećim tehničkim standardima, osigura dostupnost, preciznost, pouzdanost i aktuelnost geopodataka za potrebe javne uprave, privrede, nauke i građana, unaprijedi donošenje odluka zasnovanih na podacima, posebno u oblasti prostornog uređenja, zaštite životne sredine, saobraćaja, bezbjednosti, upravljanja rizicima i drugih sektora od javnog interesa, uspostavi usklađenost sa direktivom INSPIRE i drugim relevantnim propisima Evropske unije u oblasti prostornih podataka i digitalne uprave, podstakne otvorenost podataka i digitalna transformacija javne uprave u Republici Srpskoj.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje vodoprivrednih objekata odbrane od poplava u Gradu Prijedor.