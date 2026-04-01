Sar: Zahvalnost Dodiku za ohrabrenje i podršku narodu Izraela

Autor:

ATV
01.04.2026 11:01

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар
Foto: Tanjug/AP Photo/Oren Ben Hakoon

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar zahvalio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na čestitkama povodom Pesaha i riječima ohrabrenja i podrške narodu Izraela.

"Ovo su zaista izazovna vremena, ali mi držimo fokus na konačnom cilju, stabilnosti, miru i spokoju za Izrael i narode Bliskog istoka", naveo je Sar.

On je izrazio zahvalnost Dodiku na prijateljstvu i naporima da se u BiH Muslimansko bratstvo označi kao teroristička organizacija.

"Nadam se i želim da nadolazeće proljeće, zajedno sa praznicima koje donosi, Pesahom 11. aprila i Vaskrsom 12. aprila, donese promjenu ka boljoj budućnosti", naveo je Sar.

Milorad Dodik

Gideon Sar

