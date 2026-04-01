Blagojević: Sarajevo pod uticajem Irana brani Srbima da budu hrišćani

Političko Sarajevo, pod uticajem Irana, uskraćuje Srbima hrišćanima slobodu vjeroispovijesti u srcu Evrope, ocijenio je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika SAD Donalda Trampa.

On je na Iksu objavio video-snimak iz arhive konsultantske kompanije "Ar-Bi-Bi stratedžis El-El-Si, u kojem se postavlja pitanje da li političko Sarajevo sada i zvanično pretvara BiH u islamsku zemlju, uprkos činjenici da većina ljudi koji žive u BiH nisu muslimani, već hrišćani".

U snimku se skreće pažnja na to da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara zamjenjuje diplomatiju islamskom ideologijom.

"Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Eldin Konaković je nedavno bio domaćin iftara i tom prilikom je pozvao strane diplomate na ramazan", vjerski događaj u državnim institucijama, na najvišem nivou - navodi narator snimka.

U objavljenom snimku skrenuta je pažnja i na to da Ministarstvo podržava samo vjerske interese Bošnjaka.

"Primjera ima na pretek. Petkom, koji je po zakonu redovan radni dan u BiH, oni odbijaju da pruže bilo kakve usluge, jer zaposleni napuštaju radna mjesta i idu u džamiju", ističe se u snimku.

Osim toga, naglašena je i činjenica da je BiH po Ustavu sekularna, ali da je političko Sarajevo svojim postupcima pretvara u islamsku zemlju.

"Muslimanski političari iz BiH tražili su način da uspostave dominaciju nad hrišćanima još od rata devedesetih godina prošlog vijeka, kada je tadašnja demokratska administracija SAD podržala islamsku agendu u BiH i bomardovala pravoslavne Srbe", podsjeća se u snimku.

Narator napominje da bošnjački političari pokušavaju da zloupotrebom institucija dobiju ono što nisu mogli dobiti tokom rata.

"Nemojte dozvoliti stvaranje islamske republike Bosne u srcu Evrope. Podržite pravoslavne Srbe tako što ćete raširiti priču o dešavanjima u BiH", zaključuje se u snimku.

Blagojević je uz snimak dodao da se dodatne informacije o pomenutoj temi mogu pronaći u Ministarstvu pravde SAD.