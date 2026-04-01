Logo
Large banner

Blagojević: Sarajevo pod uticajem Irana brani Srbima da budu hrišćani

Autor:

ATV
01.04.2026 10:43

Komentari:

10
Род Благојевић
Foto: ATV

Političko Sarajevo, pod uticajem Irana, uskraćuje Srbima hrišćanima slobodu vjeroispovijesti u srcu Evrope, ocijenio je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika SAD Donalda Trampa.

On je na Iksu objavio video-snimak iz arhive konsultantske kompanije "Ar-Bi-Bi stratedžis El-El-Si, u kojem se postavlja pitanje da li političko Sarajevo sada i zvanično pretvara BiH u islamsku zemlju, uprkos činjenici da većina ljudi koji žive u BiH nisu muslimani, već hrišćani".

U snimku se skreće pažnja na to da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara zamjenjuje diplomatiju islamskom ideologijom.

"Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Eldin Konaković je nedavno bio domaćin iftara i tom prilikom je pozvao strane diplomate na ramazan", vjerski događaj u državnim institucijama, na najvišem nivou - navodi narator snimka.

U objavljenom snimku skrenuta je pažnja i na to da Ministarstvo podržava samo vjerske interese Bošnjaka.

"Primjera ima na pretek. Petkom, koji je po zakonu redovan radni dan u BiH, oni odbijaju da pruže bilo kakve usluge, jer zaposleni napuštaju radna mjesta i idu u džamiju", ističe se u snimku.

Osim toga, naglašena je i činjenica da je BiH po Ustavu sekularna, ali da je političko Sarajevo svojim postupcima pretvara u islamsku zemlju.

Lisice

"Muslimanski političari iz BiH tražili su način da uspostave dominaciju nad hrišćanima još od rata devedesetih godina prošlog vijeka, kada je tadašnja demokratska administracija SAD podržala islamsku agendu u BiH i bomardovala pravoslavne Srbe", podsjeća se u snimku.

Narator napominje da bošnjački političari pokušavaju da zloupotrebom institucija dobiju ono što nisu mogli dobiti tokom rata.

"Nemojte dozvoliti stvaranje islamske republike Bosne u srcu Evrope. Podržite pravoslavne Srbe tako što ćete raširiti priču o dešavanjima u BiH", zaključuje se u snimku.

Blagojević je uz snimak dodao da se dodatne informacije o pomenutoj temi mogu pronaći u Ministarstvu pravde SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rod Blagojević

Sarajevo

Komentari (10)
Large banner

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Pesah da bude snažan podsticaj za još veće poštovanje i toleranciju

4 d

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Jevrejima praznik Pesah

4 d

6
За отпремнине радника "Нове Љубије" данас ће бити оперативно шест милиона КМ

Republika Srpska

Za otpremnine radnika "Nove Ljubije" danas će biti operativno šest miliona KM

4 d

7
"Преседан промјена односа САД према Републици Српској"

Republika Srpska

"Presedan promjena odnosa SAD prema Republici Srpskoj"

5 d

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner