"Presedan promjena odnosa SAD prema Republici Srpskoj"

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić ističe da je promjena odnosa SAD prema Republici Srpskoj presedan kada je u pitanju spoljna politika Amerike.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u novoj posjeti SAD-u gdje je učestvovala na konferenciji konzervativnih političkih partija u Dalasu koje su vezane za Republikansku stranku. Tu je bila prilika i da se čuje glas i stavovi Republike Srpske kada su u pitanju dešavanja u BiH, ističe Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Kada je BiH u pitanju dešavaju se neshvatljive stvari kada je u pitanju vladavina prava. Da imate čovjeka koji je neizabrani stranac, suspenduje ustav na jedan dan, mijenja zakona i postavlja se iznad svih institucija", kaže Klokić.

On ističe da se uvijek zagovaralo da se sa Republikom Srpskom priča, a ne da se priča o njoj.

"Želimo da se čuju naši stavovi i kako prevazići probleme u BiH. Zadovoljstvo mi je da je unazad godinu dana dolaskom na čelo SAD predsjednika Trampa, uspostavljeni su kontakti sa donosiocima odluka u SAD i glas i stav Republike Srpske se čuje u Vašingtonu. Nama je cilj da on bude što jasniji i da naši interesi budu predstavljeni na najbolji način", ističe Klokić.

On ističe da je jedna od ključnih stvari prikazivanje nelegitimnog i nelegalnog djelovanja Kristijana Šmita u BiH, kao i vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj.

"Posebno je bitno za nas u BiH govoriti ljudima koji dolaze iz EU. Administracija SAD je svjesna šta se dešava u BiH. Na samom panelu kada je gospođa Cvijanović govorila o anomalijama u BiH, gospodin Ričard Grenel je rekao da nije znao da je do te mjere narušena vladavina prava djelovanjem Kristijana Šmita", ističe Klokić.

On ističe da je po pitanju spoljne politike SAD presedan promjena odnosa prema Republike Srpske.

"Čovjek koji je ovdje bio i zamjenik ambasadora SAD u nekom od ranijih perioda je rekao da se nikada u istoriji SAD nije desio ovakav presedan što se desilo prema Republici Srpskoj", poručuje Klokić.

Komentarišući izjavu ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova da se Milorad Dodik više puta sastao sa Vladimirom Putinom od njega, Klokić poručuje:

"To upravo govori o poštivanju Republike Srpske na međunarodnom planu i da je ona značajan partner Rusije, ali ne samo njih. Svjedoci smo da u posljednjih nekoliko godina i gospodin Viktor Orban je više puta posjećivao Banjaluku. To sve govori u prilogu da smo prepoznati na međunarodnom planu".

Kada je riječ o značaju diplomatske aktivnosti delegacije Republike Srpske, Klokić objašnjava:

"Najbolje se može vidjeti kroz komentare i uzbuđenost političara u Sarajevu. Nakon svake posjete SAD-u ili Izraelu imamo reakcije prema Republici Srpskoj. Nedavni gaf koji su oni imali kada je supruga člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića kada je sjedila pored supruge Benjamina Netanjahua, oni su insistirali da je to nešto što smo im mi napakovali. To je nažalost njihova percepcija. Njima je izgleda u glavama percepcija da i ako kiša pada, kriv je Milorad Dodik. Moraju malo svoju percepciju da promijene i stav prema Republici Srpskoj. Moraju da shvate da smo mi strana u BiH, a ne da slušamo slijepo šta Sarajevo misli".

On se osvrnuo i na komentare političara iz Sarajeva gdje su omalovažavali posjete srpskog rukovodstva SAD-u.

"Tu vlada velika histerija sa njihove strane. Iz tog bijesa proizvode se takvi komentari koji ne služe relaksiranju odnosa u BiH, a to je što je sada potrebno. I da se uvaži da je SNSD jedini pravi sagovornik kada je u pitanju Republika Srpska. Imali smo situaciju i da izborom premijera Minića ljudi iz FBiH nisu htjeli da se sastaju jer su smatrali da to nije adekvatan sagovornik. Sa druge strane imamo situaciju da je premijer FBiH izabran tako što je Šmit suspendovao ustav na jedan dan. Ono što je urađeno na strani FBiH može sve, a u Republici Srpskoj se gledaju krvna zrnca", rekao je Klokić.