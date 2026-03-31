Dodik o vojnom savezu: Tražićemo sastanak rukovodstva Srpske i Srbije, to je opasnost za nas

Na sjednici Predsjedništva SNSD-a razmatrali smo i uticaj vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine. Zaključili smo da on predstavlja direktnu opasnost po Republiku Srpsku, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Istakao je da je taj savez svojim karakterom i ciljevima koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba.

- Donijeli smo odluku da, u skladu sa specijalnim i paralelnim vezama, iniciramo sastanak rukovodstava Srbije i Republike Srpske na najvišem nivou, na kojem ćemo, između ostalog, zauzeti zajednički stav i o ovom pitanju. Srpski narod više nikada neće biti nespreman kada je ugrožena bezbjednost na bilo koji način - naveo je Dodik na Iksu.