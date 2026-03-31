Novo povećanje plata budžetskim korisnicima u septembru. Pomoć penzionerima i mladima istom periodu. Sve to najavio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon predsjedništva te stranke.

"Mi ćemo danas donijeti odluku da se pronađe mogućnost da se u septembru poveća plata budžetskim korisnicima za pet odsto. Naravno, tu su i penzije. Razmišljamo o jednokratnoj pomoći penzionerima već tamo u avgustu i septembru, razmišljamo i podršci mladima jednako isto u tom periodu. Razgovaraćemo danas o smanjenju kamate i stimulacijama kamate vezano za stambene kredite za mlade ljude", kaže Dodik.

SNSD će uputiti inicijativu svim lokalnim zajednicama da izrade nacionalni investicioni plan. Privodi se kraju i ciklus izgradnje bolnica. Na redu je ona u Prijedoru. Izrađen je idejni projekat, a u cjelosti će ga finansirati Vlada Republike Srpske.

Ono što slijedi jeste sanacija domova zdravlja. Tu nije kraj ulaganjima. Ubrzo kreće i izgradnja auto-puta od Bijeljine do Brčko-distrikta i intenziviranje radova na pravcu od Rače do Bijeljine.

"Imamo ponudu da angažujemo 400 miliona evra za izgradnju dionice puta od Doboja do Modriče i nastavićemo razgovore sa zainteresovanim stranama. Ako završimo dogovor oko izgradnje te dionice, imaćemo priliku da u narednih četiri–pet godina, ili nešto kraće, završimo čitavu dionicu povezivanje Banjaluke i Bijeljine do Beograda", rekao je Dodik.

Republika Srpska ulazi u veliki investicioni ciklus, ali isto tako vodi računa o građanima, tvrdi Savo Minić. Pokazuju to, kaže i donesene mjere koje se tiču povećanja plata budžetskim korisnicima i smanjenja akciza na gorivo.

"Republika Srpska se odrekla u cijelosti akciza koje idu u budžet Republike Srpske i zato ćemo imati mjeru. U toku je poziv benzinskim pumpama da učestvujemo sa 10 feninga po litru goriva. Osim onog investicionog ciklusa koji je sada već jednim dijelom pojašnjen koji ne podrazumijeva samo autoputeve koje je naveo predsjednik Dodik, nego i rekonstrukciju puteva od 350 kilometara, izgradnju raskrsnica preko 30 kilometara i autoput Banjaluka - Prijedor", kaže Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

Republika Srpska u ovoj godini planira da ima ekonomiju u visini od 20 milijardi. Na osnovu svega urađenog do sada, od djelovanja na londonskoj berzi do planiranih investicija, u SNSD-u očekuju da će BDP 2031. godine preći 30 milijardi maraka.