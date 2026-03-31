Dodik: SNSD predložio besplatne udžbenike za osnovce i pripravnički staž od šest mjeseci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas na Konferenciji za novinare da je Predsjedništvo stranke podržalo dva prijedloga Mladih socijaldemokrata.

"Mladi su predložili besplatne udžbenike od prvog do devetog razreda za sve učenike u Srpskoj, što će biti realizovano od strane Vlade Srpske u saradnji sa gradovima i opštinama", rekao je Dodik.

Ističe da bi Vlada bi učestvovala sa 80 odsto sredstava, opštine sa 20, a za gradove učešće Vlade bi bilo 70, a grada 30 odsto.

On ističe da su predložili da se pristupi izmjenama Zakona o zapošljavanju i da pripravnički staž za fakultetski obrazovane ljude bude šest mjeseci.

"Mi to podržavamo i biće predloženo u narednim danima", istakao je Dodik.

Dodik je poručio da će ova stranka obezbijediti pobjedu svog kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH na opštim izborima.

Srpska pod stalnim pritiskom

"Imajući u vidu da se Republika Srpska nalazi pod stalnim pritiskom, raznih formalnih i neformalnih struktura na njene nadležnosti, jedan od vidljivih zloupotreba ustavnog položaja Republike je elektronski potpis, rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Srbija Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

Dodik je istakao izjavio je da zahtjev za elektronski potpis predstavlja zloupotrebu ustavne nadležnosti Republike Srpske zbog čega će biti pokrenut krivični postupak.

"Ovaj zahtjev jeste zloupotreba ustavne nadležnosti Republike Srpske. Pokrenućemo krivični postupak radi ovakvog zahtjeva", rekao je Dodik.

On je istakao da je podrška u javnosti SNSD od 33 do 41 odsto.

"Razmatrali smo i analizirali stanje u partiji, organizaciono i mobilno stanje, kao i finansije, jer SNSD d‌jeluje u specifičnim okolnostima zato što je fašističkim i nasilnim odlukama Kristijana Šmita zabranjeno da raspolažemo sredstvima. To je diskriminacija", Dodik.

On je istakao da je SNSD partija koja se prepoznaje kao državotvorna i koja radi na temeljima onoga što se zove Republika Srpska

"A to što se tiče grla koji prokišnjava na sve strane zove se Bosna i Hercegovina sa kojom smo sve manje zainteresovani da radimo", rekao je Dodik.