Mazalica: Degutantno Vukanovićevo srozavanje digniteta Narodne skupštine

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da su već svi navikli na "prebačaje" poslanika Nebojše Vukanovića, ali da već postaje degutantno.

Ističe da na taj način srozava dignitet i kulturu ponašanja u Narodnoj skupštini.

"Nažalost, on nije u stanju da se drži dnevnog reda i u pravilu diskutuje na način da se iz njegovih diskusija ne može zaključiti šta je tema. Kad ga se upozori da se udaljio od teme, vrlo burno reaguje, a na poslovnički neizbježna upozorenja predsjedavajućeg, on diže galamu, viku, približava se predsjedničkom stolu, za šta su predviđene kazne prema poslovniku", naglasio je Mazalica.

On je pojasnio da ako se doslovno primjenjuje Poslovnik o radu, neizbježno je udaljenje Vukanovića iz sale, a ako mu se popusti, rizikuje se da se Narodna skupština pretvori u haos i cirkus.

Mazalica je rekao da je teško procijeniti da li Vukanović ima problema sa kontrolom bijesa ili na jedan proračunat način skreće pažnju na sebe, pravi od sebe žrtvu i na taj način privlači glasove onih birača kojima je taj haos zanimljiv i koji će uvijek glasati za političare koji su protiv svega i izazivaju nered.

Region Mirjana Pajković o hapšenju: Policija bila bahata, oduzeli mi auto i telefon

"Naš narod se uvijek bunio protiv jačeg, na primjer dizao ustanke protiv Turaka, i moguće da ovakvo buntovničko ponašanje privuče nečije simpatije, ali je bitna razlika u tome što je upravo Vukanović agent muslimanskih interesa i zato je njegovo buntovničko ponašanje usmjereno isključivo degradaciji i obesmišljavanju digniteta najvažnije institucije u Republici Srpskoj, koja je na kraju krajeva i osnovala Republiku Srpsku", istakao je Mazalica.

On je rekao da mu je posebno neprihvatljivo to što se Vukanović na jedan neprimjeren način obraća Anji Ljubojević kao dami.

"Čak i ako ona pogriješi, a nije napravila grešku jer je ukazala na njegovo udaljavanje od teme dnevnog reda, on bi trebao imati obzira i pokušati riješiti nesporazum na miran i civilizovan način", naveo je Mazalica povodom jučerašnjeg Vukanovićevog nedoličnog ponašanja i vrijeđanja potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević u skupštinskoj sali i van nje.