Fond solidarnosti odobrio isplatu: Tri miliona maraka za "Novu Ljubiju"

ATV
30.03.2026 20:04

1
Фонд солидарности одобрио исплату: Три милиона марака за "Нову Љубију"
Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je isplatu 3.000.000 KM direktne podrške Sindikalnoj organizaciji rudnika “Nova Ljubija” iz Prijedora RŽR „Ljubija“, s ciljem prevazilaženja posljedica u oblasti rudarstva, saopšteno je iz ovog Fonda.

"Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske održao je danas 28. telefonsku sjednicu, na kojoj se upoznao sa Informacijom o dodjeli sredstava direktne podrške Fonda solidarnosti Republike Srpske za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.

Nakon što je zaključeno da su ispunjeni uslovi, Upravni odbor Fonda solidarnosti odobrio je isplatu sredstava direktne podrške Sindikatu metalaca i rudara Republike Srpske - Sindikalna organizacija RŽR „Ljubija” a.d. Prijedor u iznosu od 3.000.000,00 KM za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva", navode iz Fonda solidarnosti.

Isplata će se vršiti na osnovu rješenja koje će donijeti ministar energetike i rudarstva, a za realizaciju ove odluke zadužuju se Fond solidarnosti Republike Srpske, Ministarstvo finansija i Ministarstvo energetike i rudarstva.

RŽR "Ljubija"

Nova Ljubija

Dodika rudnik Ljubija Omarska

Fond solidarnosti

Komentari (1)
