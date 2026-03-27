Dodik: Srpska će riješiti problem "Nove Ljubije", opravdani zahtjevi radnika

Republika Srpska riješiće problem rudnika Nova Ljubija, zahtjevi radnika su opravdani, ali nema potrebe za ekstremnim ponašanjem, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da podržava opravdane zahtjeve radnika rudnika Nova Ljubija kod Prijedora u vezi sa njihovom socijalnom sigurnosti, ističući da nije sporno da će u tome u jednom trenutku morati da pomogne i država.

On je naveo da je investitor u tom rudniku pravio ekstra profite u nekoj drugoj državi, dok ovdje nije bilo akumulacije, a ostavljeni su gubici i neriješeni problemi za oko 500 radnika.

Istakao je i da nema potrebe za ekstremnim ponašanjem u tom rudniku, ističući da će Republika Srpska riješiti taj problem, bez obzira ko ga je napravio jer to sada njen problem.

Napomenuo je da je Republika Srpska vratila potpuni suverenitet nad Rudnikom i Termoelektranom Ugljevik, podsjetivši da je vlasnik "Komsar Enerdži" Rašid Serdarov prije deset godina investirao u projekat u Ugljeviku 1,1 milijardu američkih dolara, platio istraživanje, građevinsku i sve potrebne dozvole.

Dodik je rekao da je po Serdarovim istraživanjima utvrđeno da u Ugljeviku ima 102 miliona tona uglja.

Naglasio je da Republika Srpska neće dozvoliti da se javašlukom, koji se sada tamo dešava, nalazište uglja ponovo prekopa i da 50 odsto uglja ostane u zemlji zato što je neko bio lijen da ide dalje i nije to sistematski radio.

Govoreći o problematici u vezi sa slovenačkom kompanijom "Vijadukt", Dodik je podsjetio da je ugovor sa tom slovenačkom kompanijom pokrenula vlast SDS-a i PDP-a te da je priča bila iza Republike Srpske u pogledu ugovaranja i plaćanja.

Ukazao je da nije bila ni predviđena arbitraža u Americi koja odjednom utvrđuje neke iznose.

Dodik je napomenuo da je za 24 godine politički i ekonomski očuvao Republiku Srpsku, fiskalno i ekonomski ojačao, te da ona ima stabilan sistem izmirenja obaveza prema građanima.

Zaključio je da su sve politike Republike Srpske bile uspješne, da u njima nije bilo i nema promašaja.