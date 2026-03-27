Nikolina Šljivić nije više zamjenik direktora Geodetske uprave

Autor:

ATV

27.03.2026

12:08

Николина Шљивић
Foto: ATV/Branko Jović

Nikolina Šljivić, poslanik Ujedinjene Srpske čije je imenovanje na poziciju zamjenika direktora u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RGURS) izazvalo veliku buru u javnosti, ne radi više u ovoj instituciji.

Naime, nju je Vlada Republike Srpske razriješila dužnosti na sjednici 12. marta, a zbog isteka vremena na koje je postavljena.

Mandat joj nije produžen pa je ovo mjesto za sada ostalo upražnjeno, piše Capital.

Šljivićeva je na tu poziciju došla u novembru prošle godine, a na tom mjestu je zamijenila kolegu Dušana Markovića.

U Narodnu skupštinu je ušla sa kompenzacione liste DNS-a, koju je ubrzo napustila.

