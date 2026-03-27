Nikolina Šljivić nije više zamjenik direktora Geodetske uprave

Autor:ATV
27.03.2026
12:08
Komentari:7
Nikolina Šljivić, poslanik Ujedinjene Srpske čije je imenovanje na poziciju zamjenika direktora u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RGURS) izazvalo veliku buru u javnosti, ne radi više u ovoj instituciji.
Naime, nju je Vlada Republike Srpske razriješila dužnosti na sjednici 12. marta, a zbog isteka vremena na koje je postavljena.
Mandat joj nije produžen pa je ovo mjesto za sada ostalo upražnjeno, piše Capital.
Šljivićeva je na tu poziciju došla u novembru prošle godine, a na tom mjestu je zamijenila kolegu Dušana Markovića.
U Narodnu skupštinu je ušla sa kompenzacione liste DNS-a, koju je ubrzo napustila.
Republika Srpska
2 h17
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
16 h6
Republika Srpska
16 h0
