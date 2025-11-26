Nikolina Šljivić dobila novu funkciju

Autor:Stevan Lulić
26.11.2025
14:52
Komentari:1
Nikolina Šljivić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Šljivićeva je imenovana na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske.
Podsjećamo, Nikolina Šljivić nedavno je objavila da je napustila DNS i da će ubuduće u Skupštini djelovati kao samostalni poslanik.
Na poziciji v.d. zamjenika direktora RURUGIPP-a Šljivićeva će zamijeniti Dušana Markovića.
