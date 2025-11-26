Logo
Large banner

Nikolina Šljivić dobila novu funkciju

Autor:

Stevan Lulić

26.11.2025

14:52

Komentari:

1
Николина Шљивић добила нову функцију
Foto: Instagram

Nikolina Šljivić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, imenovana je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Šljivićeva je imenovana na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske.

Podsjećamo, Nikolina Šljivić nedavno je objavila da je napustila DNS i da će ubuduće u Skupštini djelovati kao samostalni poslanik.

Na poziciji v.d. zamjenika direktora RURUGIPP-a Šljivićeva će zamijeniti Dušana Markovića.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolina Šljivić

RUGIPP

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију

Hronika

Ko je muškarac koji je stradao sa Anom u audiju

23 h

0
Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

BiH

Cvijanović: Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru

23 h

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Scena

Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

23 h

0
ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

BiH

CIK: Počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića

23 h

0

Više iz rubrike

Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту

Republika Srpska

Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu

1 d

0
Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

Republika Srpska

Dodik i Karan sa vladikom Lukijanom: Vjera i crkva uvijek da nas okuplja

1 d

0
Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

Republika Srpska

Cvijanovićeva razgovarala sa Goganovićem i Kneževićem o stanju u OS

1 d

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Republika Srpska

Vranješ: I danas potvrđeno da Mađarska snažno ostaje uz Srpsku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner