Ministar odbrane BiH Zukan Helez misli da brani državu tako što zabranjuje slijetanje mađarskim zvaničnicima, a u stvarnosti je samo dodatno bruka i nanosi štetu, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru. I na unutrašnjem i na spoljnom planu. Njihovo dijeljenje lekcija drugima oduvijek je bilo patetično, a odavno je preraslo u apsurd", istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks, komentarišući međunarodni skandal Heleza, koji ponovo nije htio dati saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na banjalučki aerodrom, a u kojem je trebao biti šef diplomatije Peter Sijarto.

Cvijanovićeva ističe, da je apsurd i sarajevski pozivi na bojkot mađarskih proizvoda.

BiH Helez izazvao međunarodni skandal: Nije dao saglasnost da Sijartov avion sleti u Banjaluku

"To je nedoraslo ponašanje kojim neće naštetiti nikome, osim samima sebi. Njihov suštinski problem je Republika Srpska koju ne priznaju i sa kojom se preko drugih pokušavaju obračunati. Ali, moraju znati da ona postoji, da će postojati i nastaviti da brani svoja prava i autonomiju", kaže ona.

Dodaje da u Sarajevu moraju da znaju i da nisu svi u svijetu beskičmenjaci koje će zaplašiti svojom histeričnom kuknjavom.

"Republika Srpska će nastaviti da pokazuje liderstvo i da gradi odnose sa drugima, u skladu sa našim političkim i ekonomskim interesima. Sviđalo se to Sarajevu ili ne", kaže Cvijanović.