Helez izazvao međunarodni skandal: Nije dao saglasnost da Sijartov avion sleti u Banjaluku

Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez izazvao je novi skandal.

On je odbio da da saglasnost za slijetanje aviona Mađarske na Aerodrom Banjaluka, kojim je trebalo da putuje ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Od skandalozne odluke Heleza još je skandaloznije njegovo objašnjenje u kojem priznaje da je to uradio jer Sijarto i mađarski premijer godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.

"Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orban i ministar Sijarto pružaju otvorenu podršku bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS", rekao je Helez.

Republika Srpska Cvijanović: Nakon posjete delegacije Srpske Budimpešti, sutra doček Sijarta u Banjaluci

"Takođe, Mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar spoljnih poslova dolazi baš vojnim avionom", objavio je Helez.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je na konferenciji za novinare da bi šef mađarske diplomatije trebalo u četvrtak da doputuje u Republiku Srpsku.

Sijartu će na Univerzitetu biti uručen počasni doktorat, objasnio je Dodik.