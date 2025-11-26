Savjet ministara o grantu sa Švedskom

Savjet ministara razmatraće danas Nacrt sporazuma o grantu sa Švedskom za program jačanja institucija u oblasti rodne ravnopravnosti, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Pred ministrima je i inicijativa za pregovore o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, namіjenjenom investicionom programu izgradnje i obnove magistralnih puteva u Federaciji BiH.