Bolsonaro započinje služenje zatvorske kazne

Izvor:

SRNA

26.11.2025

07:31

Болсонаро започиње служење затворске казне
Foto: Tanjug/AP

Brazilski Vrhovni sud formalno je zaključio slučaj bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara i naložio mu da započne služenje zatvorske kazne od 27 godina i tri mjeseca.

Bolsonaro će početi da služi kaznu u ćeliji površine 12 kvadratnih metara u policijskoj stanici u Braziliji, prenosi "Gardijan".

Osim Bolsonara, naređeno je i da šestoro njegovih saučesnika u planiranju puča nakon poraza na predsjedničkim izborima 2022. godine započnu služenje kazni.

Sin bivšeg predsjednika Karlos Bolsonaro rekao je da je njegov otac psihički devastiran.

Sud je ranije ovog mjeseca odbacio Bolsonarovu žalbu na presudu.

Bolsonaro je u septembru osuđen zbog planiranja puča nakon što je izgubio na predsjedničkim izborima 2022. od sadašnjeg ljevičarskog predsjednika Luiza Inasija Lule da Silve.

On se od nedjelje nalazi u pritvoru, nakon što je utvrđeno da je tokom kućnog pritvora pokušao da ukloni nanogicu.

Bolsonaro je na ročištu u nedjelju negirao bilo kakvu namjeru da pobjegne ili pokuša da ukloni nanogicu, pripisujući svoje ponašanje mješavini lijekova koje su mu prepisali ljekari za hronično štucanje, što ga je navelo da pomisli da se unutar uređaja za praćenje nalazi oprema za prisluškivanje.

Plan Bolsonara i njegovih saučesnika 2022. uključivao je navodno ubistvo Lule i njegovog prvog pomoćnika u kampanji Žeralda Alkmina.

Bivši ministar odbrane Paulo Serhio Nogeira de Oliveira i bivši ministar za institucionalnu bezbjednost general Augusto Heleno osuđeni su na zatvorske kazne od 19 i 21 godine zatvora.

Bivši komandant mornarice Almir Garnije Santos osuđen je na 24 godine zatvora, a bivši ministar odbrane Valter Braga Neto na 26 godina.

Bivši ministar pravde Anderson Tores osuđen je na 24 godine zatvora, dok je bivši šef obavještajne službe Aleksandar Ramagem osuđen u odsustvu na 16 godina, nakon što je nedavno pobjegao u Sjedinjene Države.

