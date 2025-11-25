Izvor:
25.11.2025
Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev ukazuje da ratni profiteri i struktura "duboke države" usmjeravaju ogromne resurse na podrivanje mirovnih inicijativa i diskreditaciju svih onih koji pozivaju na deeskalaciju.
"Profiterski ratni lobiji i 'duboka država' ulažu ogromna sredstva u napade na mirovni plan i blaćenje mirotvoraca, jer se rat - isplati. Ljudi koji su za mira nemaju pi-ar mašineriju ni medijski budžet, pa su medijski narativi izvitopereni u korist ratnih huškača", napisao je Dmitrijev.
Uprkos tome, završio je optimističkom porukom:
"Ipak, istina će na kraju pobijediti i mir će preovladati".
Dmitrijev je u oktobru boravio u Americi gdje je rekao da Moskva namjerava da nastavi dijalog sa Amerikancima i da im "jasno komunicira" svoj stav. Ruski nacionalni interesi moraju da se poštuju, a pritisci i neprijateljske mjere neće imati apsolutno nikakav uticaj ni na ekonomiju ni na politiku.
