Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev ukazuje da ratni profiteri i struktura "duboke države" usmjeravaju ogromne resurse na podrivanje mirovnih inicijativa i diskreditaciju svih onih koji pozivaju na deeskalaciju.

"Profiterski ratni lobiji i 'duboka država' ulažu ogromna sredstva u napade na mirovni plan i blaćenje mirotvoraca, jer se rat - isplati. Ljudi koji su za mira nemaju pi-ar mašineriju ni medijski budžet, pa su medijski narativi izvitopereni u korist ratnih huškača", napisao je Dmitrijev.

Uprkos tome, završio je optimističkom porukom:

"Ipak, istina će na kraju pobijediti i mir će preovladati".

Dmitrijev je u oktobru boravio u Americi gdje je rekao da Moskva namjerava da nastavi dijalog sa Amerikancima i da im "jasno komunicira" svoj stav. Ruski nacionalni interesi moraju da se poštuju, a pritisci i neprijateljske mjere neće imati apsolutno nikakav uticaj ni na ekonomiju ni na politiku.