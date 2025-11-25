Oglasila se i Ursula oko Ukrajine: Da li je više iko sluša?

Lideri evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu, takozvana koalicija voljnih, insistirali su u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom na nastavku pritiska na Rusiju, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Pošto pritisak ostaje jedini jezik na koji Rusija odgovara, nastavićemo da ga povećavamo dok ne pokažu istinsku spremnost da se angažuju na vjerodostojnom putu ka miru", navela je Fon der Lajenova na "Iksu".

Ona je navela da će ova koalicija nastaviti da podržava Ukrajinu.

Fon der Lajenova je istakla da je centralna tačka u pregovorima finansiranje Ukrajine, što uključuje korišćenje zamrznute ruske imovine.

Rubio je prvi visoki američki zvaničnik koji je učestvovao u grupnom video pozivu sa predstavnicima koalicije voljnih za Ukrajinu.

Glavna tema razgovora bile su poslijeratne bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Na onlajn sastanku, kojim su kopredsjedavali francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, lideri su odlučili da formiraju radnu grupu između Sjedinjenih Država i zemalja koalicije kako bi se ove bezbjednosne garancije učvrstile.