Logo
Large banner

Oglasila se i Ursula oko Ukrajine: Da li je više iko sluša?

Izvor:

SRNA

25.11.2025

20:50

Komentari:

0
Огласила се и Урсула око Украјине: Да ли је више ико слуша?
Foto: Tanjug/AP

Lideri evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu, takozvana koalicija voljnih, insistirali su u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom na nastavku pritiska na Rusiju, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Pošto pritisak ostaje jedini jezik na koji Rusija odgovara, nastavićemo da ga povećavamo dok ne pokažu istinsku spremnost da se angažuju na vjerodostojnom putu ka miru", navela je Fon der Lajenova na "Iksu".

Ona je navela da će ova koalicija nastaviti da podržava Ukrajinu.

Fon der Lajenova je istakla da je centralna tačka u pregovorima finansiranje Ukrajine, što uključuje korišćenje zamrznute ruske imovine.

Rubio je prvi visoki američki zvaničnik koji je učestvovao u grupnom video pozivu sa predstavnicima koalicije voljnih za Ukrajinu.

Glavna tema razgovora bile su poslijeratne bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Na onlajn sastanku, kojim su kopredsjedavali francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, lideri su odlučili da formiraju radnu grupu između Sjedinjenih Država i zemalja koalicije kako bi se ove bezbjednosne garancije učvrstile.

Podijeli:

Tagovi:

Ursula fon der Lajen

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Svijet

Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

1 d

1
Пепе Ескобар: Русија неће прихватити предложени амерички план за Украјину

Svijet

Pepe Eskobar: Rusija neće prihvatiti predloženi američki plan za Ukrajinu

1 d

0
Украјина пристала на мировни споразум: Огласио се амерички званичник

Svijet

Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

1 d

1
Бијела кућа: Трамп је оптимиста у погледу мировног споразума за Украјину

Svijet

Bijela kuća: Tramp je optimista u pogledu mirovnog sporazuma za Ukrajinu

2 d

0

Više iz rubrike

Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак

Svijet

Ništa nije slučajno: Radnici u Zari organizuju protest za Crni petak

1 d

0
Лавров: Москва цијени тежње Трампа

Svijet

Lavrov: Moskva cijeni težnje Trampa

1 d

0
ЕУ уводи царину од 10 одсто на мале пакете

Svijet

EU uvodi carinu od 10 odsto na male pakete

1 d

0
Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Svijet

Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner