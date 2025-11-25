Logo
Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

Izvor:

Agencije

25.11.2025

18:19

Komentari:

1
Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму
Foto: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države smatraju da za postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine treba razraditi još nekoliko delikatnih, ali rješivih detalja, izjavila je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće.

Kako je istakla Livit, u pregovorima za postizanje mirovnog sporazuma učestvuju i Moskva i Kijev.

- Nekoliko detalja u vezi sa mirovnim rešenjem zahtijevaće dalje pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država - napisala je portparol na društvenoj mreži Iks.

Tokom posljednje nedjelje SAD su postigle veliki uspjeh na putu ka mirovnom sporazumu, navela je ona.

Govoreći na sastanku Savjeta bezbejdnosti Rusije 21. novembra, predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da bi američki plan mogao da bude osnova za konačno mirovno rješenje, ali da se o ovom tekstu trenutno suštinski ne raspravlja sa Rusijom.U Ženevi su u nedjelju održani pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini između predstavnika Vašingtona, Kijeva i Evropske unije.

Ukrajina je pristala na uslove potencijalnog mirovnog sporazuma koji su predložile SAD.

Ranije je sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu (SNBO) Ukrajine Rustem Umerov izjavio da su delegacije Kijeva i Vašingtona tokom sastanaka u Ženevi "postigle zajedničko razumijevanje ključnih uslova sporazuma".

Komentari (1)
