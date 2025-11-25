Logo
Srušio se avion: Ima poginulih

Izvor:

Agencije

25.11.2025

16:49

Komentari:

0
Срушио се авион: Има погинулих
Tri osobe poginule su danas u nesreći aviona koji je prevozio humanitarnu pomoć u hrani za međunarodnu dobrotvornu organizaciju Samaritan's Purse u državi Juniti u Južnom Sudanu, saopštio je zvaničnik te dobrotvorne organizacije.

"Avion kompanije Nari Air prevozio je iz glavnog grada Džube dvije tone zaliha hrane za ljude koji su raseljeni zbog poplava. Naš tim je stigao na mjesto nesreće i sa dubokom tugom konstatovao da su sva tri člana posade izgubila život", izjavio je za Rojters zamjenik direktora Samaritan's Purse u Južnom Sudanu Bikram Rai.

Avion se srušio se jutros oko osam časova po lokalnom vremenu na oko 20 kilometara od piste u okrugu Lir u državi Juniti bogatoj naftom blizu granice sa Sudanom.

