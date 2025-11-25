Logo
Milanović djelovanje EU zvaničnika nazvao sotonskim

Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским
Foto: Tanjug/AP/Richard Drew

Savjeti zapadnih zvaničnika Ukrajini da ne treba prihvatiti mirovni plan koji nude američki predsjednik Donald Tramp i Rusija su „dijabolični“, ocijenio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Zagrebu.

„Je li to njihova populacija? Ima li ko zemaljsko i božansko pravo da tu odluku donosi bez Ukrajinaca? Neka oni odluče, ali sa strane da sufliram da nikako ne smije prihvatiti ono što nudi Tramp i Rusija, koja je cijena za to“, rekao je Milanović novinarima na izložbi „Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“ u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.

„To je zapravo dijabolično, to je sotonski, da ne kažem nemoralno. Odakle meni pravo da nekome savjetujem: ne pristani na to, ergo, nastavi ginuti. Jer to se događa. Ljudi ginu i teritorija se gubi“, dodao je.

Evropa protiv početne verzije američkog dokumenta

Francuski predsjednik Emanuel Makron je ranije danas rekao da Trampov plan ide u pravom smjeru, ali da postoje aspekti koje treba poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Evropu.

Početna verzija američkog dokumenta izazvala je protivljenje Kijeva i njegovih evropskih saveznika – Pariza, Londona, Berlina i Rima – koji su se okupili u nedjelju u Ženevi kako bi spriječili dogovor o miru koji bi odgovarao kapitulaciji.

Milanović je naglasio da bilo ko od ljudi koji o tome govore, poput šefova većine evropskih država, nema nikakvog uticaja, ali to ih ne sprečava da govore i „siju neku vrstu haosa“. Ponovio je svoje tvrdnje da je rat u Ukrajini „proksi“ (posrednički) rat između Vašingtona i Moskve te da će se riješiti isključivo dogovorom između njih.

„Pa ti onda moraliziraju i dijele savjete Zelenskom“

Ustvrdio je da je s jedne strane NATO, „termonuklearni savez“ koji se na „poprilično arogantan i seljački način“ širi već godinama, a s druge Rusija, „opasna termonuklearna sila“ koja cijelo vrijeme na to upozorava.

„Pa ti onda moraliziraju i dijele savjete Zelenskom, koji se, u njegovu zaštitu, 2022. u Istanbulu i prije toga u Minsku htio dogovoriti s Rusima, pri čemu ništa nije trebalo ići Rusiji“, kazao je Milanović, dodajući da su impulsi ukrajinskog vođstva bili ispravni.

Zelenskog su u tome spriječili „agenti haosa“, koji su ga podsticali na borbu i uvjeravali ga da će ga podržavati dokle god bude potrebno „dok nisu promijenili svoje mišljenje“, smatra Milanović.

„Išli su se dogovarati da se provede nekakav sporazum na tragu Sporazuma iz Minska iz 2014, koji je cijelo vrijeme jedna evropska i američka struktura rušila s namjerom da izazove konflikt i oslabi Rusiju, a u tome su spektakularno uspjeli“, ustvrdio je Milanović.

„Mogu razumjeti strahove baltičkih država ili Poljske“

Na pitanje novinara o tome hoće li mirovni sporazum možda osokoliti Rusiju, hrvatski predsjednik je odgovorio da Rusija „nema snage ni za šta više od ovoga“.

„Jedan dan slušamo od istih ljudi da je Rusija zemlja koja nije ništa više od benzinske stanice s nuklearnim oružjem. S druge strane, slušamo da je toliko opasna da se Nijemci moraju početi naoružavati i držati puške i oružje u kući. Šta je istina“, zapitao se.

Dodao je da može razumjeti senzibilitet i strahove baltičkih država ili Poljske od Rusije, „ali neke druge države ne“.

(Indeks)

