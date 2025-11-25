Logo
Pepe Eskobar: Rusija neće prihvatiti predloženi američki plan za Ukrajinu

Izvor:

RT Balkan

25.11.2025

15:54

Пепе Ескобар: Русија неће прихватити предложени амерички план за Украјину

Rusija neće prihvatiti plan koji su predložile SAD za rješavanje ukrajinskog sukoba, rekao je nezavisni geopolitički analitičar Pepe Eskobar za emisiju RT-a "Efekat Sančeza".

U razgovoru sa voditeljem Rikom Sančezom, Eskobar je rekao da je predloženi sporazum u suprotnosti sa osnovnim interesima Moskve, odbacujući nekoliko centralnih odredbi plana kao nerealne iz ruske perspektive.

To uključuje zahtjeve da se Rusija povuče sa teritorija koje je dodala svom Ustavu, ograničenja budućih vojnih kapaciteta Ukrajine i bezbjednosne garancije po uzoru na principe NATO-a.

трамп зеленски

Svijet

Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

"Ne možete ići protiv sopstvenog Ustava", izjavio je Eskobar, misleći na odustajanje od dijelova ruskih regiona Herson i Zaporožje. Naglasio je da javna podrška u Rusiji Specijalnoj vojnoj operaciji čini takve teritorijalne ustupke politički nemogućim.

Analitičar je takođe istakao široko rasprostranjeno rusko nepovjerenje prema SAD, posebno zbog zabrinutosti da bilo koji sporazum potpisan pod Trampovom administracijom možda neće poštovati buduće američke vlade.

"Sjedinjene Države nisu sposobne da postižu sporazume", rekao je Eskobar, navodeći kao primjer ranije odbačene sporazume i promjenu pravca spoljne politike u Vašingtonu.

Eskobar je takođe doveo u pitanje odredbe koje uključuju konfiskaciju ruske imovine radi finansiranja obnove Ukrajine. Opisao je takve mjere kao neprihvatljive za Kremlj i vjerovatne prepreke za sporazum, dodajući da samo petina predloženog plana priznaje zahtjeve Rusije, a ne odražava trenutni uticaj Moskve na bojnom polju.

