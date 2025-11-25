Logo
Large banner

Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

Izvor:

Kurir

25.11.2025

14:10

Komentari:

0
Велики пожар у Лондону након експлозије
Foto: ZeroPointEnergy/X/Screenshot

Oko 150 vatrogasaca je reagovalo na veliki požar u skladištu u zapadnom Londonu.

Londonska vatrogasna brigada (LVB) poslala je 25 vatrogasnih vozila na mjesto incidenta u Bridž Roud, Sauthol. Uzrok požara još nije poznat.

Доктор

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

Vatrogasna služba je u saopštenju dodala: „Požar se nalazi u dvospratnoj zgradi koja se sastoji od skladišta i maloprodajnog prostora.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama čuje se zvuk koji podsjeća na eksploziju i vidi se stub gustog dima koji se diže visoko u nebo.

„Oko tri četvrtine objekta trenutno gori. Tri okretne merdevine Brigade su raspoređene na lice mjesta, što omogućava ekipama da se bore sa požarom sa visine.

Игор Арсенић

Banja Luka

Igor Arsenić sproveden u OJT Banjaluka

Liga za gašenje požara savjetovala je stanovnicima tog područja da drže vrata i prozore zatvorene „zbog velike količine dima koju je incident proizveo“.

Liga za gašenje požara je saopštila da će saobraćaj u tom području „takođe biti pogođen“.

Prvi izvještaji o požaru primljeni su u 8:55, dodala je Liga za gašenje požara.

свемир-290925

Nauka i tehnologija

NASA upozorava: Stanje nije isto kao prethodnih godina

Službenici brigade za kontrolu požara primili su oko 60 poziva u vezi sa požarom.

„Ovo će biti dugotrajan incident, a ekipe će sprovoditi operacije gašenja požara tokom cijelog dana“, saopštila je brigada u objavi na X.

Prema pisanju Dejli Mejla, oko 150 vatrogasaca je uključeno u akciju gašenja požara.

Podijeli:

Tagovi:

London

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кецмановић: Побједа Карана има бумеранг ефекат за прогонитеље Додика

Republika Srpska

Kecmanović: Pobjeda Karana ima bumerang efekat za progonitelje Dodika

2 d

9
Због чега би першун требало да буде дио свакодневне исхране

Zdravlje

Zbog čega bi peršun trebalo da bude dio svakodnevne ishrane

2 d

0
Аутомобил слетио у језеро, у току акција спасавања двије особе

Hronika

Automobil sletio u jezero, u toku akcija spasavanja dvije osobe

2 d

0
Возачке дозволе ускоро неважеће, ево на кога се односи

Auto-moto

Vozačke dozvole uskoro nevažeće, evo na koga se odnosi

2 d

0

Više iz rubrike

Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

Svijet

Supružnici pljačkali parking automate - postali milioneri

2 d

0
Седам ухапшених: Полиција прекинула илегално клање пилића

Svijet

Sedam uhapšenih: Policija prekinula ilegalno klanje pilića

2 d

0
Апокалипса у Вијетнаму: Поплаве иза себе оставиле више од 400 мртвих

Svijet

Apokalipsa u Vijetnamu: Poplave iza sebe ostavile više od 400 mrtvih

2 d

0
Дјечак преминуо неколико дана након што је сломио руку: Иако му је било лоше, љекари савјетовали да шета и пије воду

Svijet

Dječak preminuo nekoliko dana nakon što je slomio ruku: Iako mu je bilo loše, ljekari savjetovali da šeta i pije vodu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner