Nakon eksplozije uslijedio horor: 150 vatrogasaca pokušava da ugasi požar

Oko 150 vatrogasaca je reagovalo na veliki požar u skladištu u zapadnom Londonu.

Londonska vatrogasna brigada (LVB) poslala je 25 vatrogasnih vozila na mjesto incidenta u Bridž Roud, Sauthol. Uzrok požara još nije poznat.

Vatrogasna služba je u saopštenju dodala: „Požar se nalazi u dvospratnoj zgradi koja se sastoji od skladišta i maloprodajnog prostora.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama čuje se zvuk koji podsjeća na eksploziju i vidi se stub gustog dima koji se diže visoko u nebo.

„Oko tri četvrtine objekta trenutno gori. Tri okretne merdevine Brigade su raspoređene na lice mjesta, što omogućava ekipama da se bore sa požarom sa visine.

Liga za gašenje požara savjetovala je stanovnicima tog područja da drže vrata i prozore zatvorene „zbog velike količine dima koju je incident proizveo“.

Liga za gašenje požara je saopštila da će saobraćaj u tom području „takođe biti pogođen“.

Prvi izvještaji o požaru primljeni su u 8:55, dodala je Liga za gašenje požara.

Službenici brigade za kontrolu požara primili su oko 60 poziva u vezi sa požarom.

„Ovo će biti dugotrajan incident, a ekipe će sprovoditi operacije gašenja požara tokom cijelog dana“, saopštila je brigada u objavi na X.

Prema pisanju Dejli Mejla, oko 150 vatrogasaca je uključeno u akciju gašenja požara.