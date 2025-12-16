U nedjelju počinje godišnje doba zima

Izvor:
Tanjug
16.12.2025
07:36
Zima počinje u nedjelju, 21. decembra 2025. u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obavještenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković". U isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.
Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij).
Na dan početka zime Sunce izlazi u 7.13 sati, a zalazi u 16.00, što znači da će obdanica da traje 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.
Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (proljećna ravnodnevica).
