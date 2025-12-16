Logo
U nedjelju počinje godišnje doba zima

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

07:36

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Zima počinje u nedjelju, 21. decembra 2025. u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obavještenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković". U isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.

Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij).

Na dan početka zime Sunce izlazi u 7.13 sati, a zalazi u 16.00, što znači da će obdanica da traje 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.

илу-стомак-26092025

Savjeti

Evo kako da izbjegnete debljanje tokom zimskih mjeseci

Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (proljećna ravnodnevica).

