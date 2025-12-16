Logo
"Skrolovanje" ubija: Mozak ne miruje, a važan hormon ne može da se luči

16.12.2025

07:33

"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи
Foto: Pexels.com

Kratki video snimci na platformama poput TikToka, Instagram Rilsa ili Jutjub šortsa postepeno postaju svakodnevni dio života djece.

Navika koja je ranije bila povremena razonoda sada oblikuje način na koji mladi komuniciraju, opuštaju se i formiraju svoja mišljenja. Iako to može imati pozitivne strane, stručnjaci upozoravaju da se negativni efekti često zanemare - i da odrasli to ne smiju dopustiti.

Kratki sadržaji prilagođeni algoritmu korisnika privlače stotine miliona mlađih od 18 godina, a njihov interaktivni i jednostavni dizajn podstiče djecu da provode sate na tim platformama. Za neke tinejdžere, kratki video klipovi mogu pomoći u razvoju interesovanja, identiteta i održavanju prijateljstava, piše Science alert.

Utiče na raspoloženje

Međutim, kod drugih ovaj sadržaj remeti san i oduzima vrijeme koje bi mogli provesti na produktivniji i zdraviji način. Problematično gledanje kratkog sadržaja nije samo pitanje gubljenja vremena, već je obrazac kompulzivnog skrolovanja koji utiče na raspoloženje, pažnju, školski uspjeh i odnose.

Endi Mari

Tenis

"Federer više nije htio da trenira sa mnom"

Kratki video snimci, obično od 15 do 90 sekundi, namijenjeni su da zadovolje potrebu mozga za novim stimulansima. Svako listanje na sljedeći snimak nudi novu šalu ili trend, što trenutno aktivira sistem nagrađivanja. Zbog neprestanog reprodukovanja, prirodne pauze koje omogućavaju "resetovanje" pažnje nestaju, a s vremenom se slabi kontrola impulsa i sposobnost dugoročne koncentracije.

Odlaže lučenje melatonina

Svjetlo sa ekrana odlaže oslobađanje melatonina, hormona koji reguliše spavanje, što otežava opuštanje. Brze promjene u sadržaju takođe stvaraju emocionalne uspone i padove koji sprječavaju mozak da se smiri, te nije ni čudo što je prekomjerno gledanje kratkih video snimaka povezano sa narušenim snom i povećanom socijalnom anksioznošću.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp tuži BBC: Treži im milijarde

Takođe, stalno gledanje tuđih "savršenih" života onlajn podstiče poređenje i može dovesti do nižeg samopoštovanja. To je problematično i za sve društvene mreže, ali kod kratkih video snimaka je posebno intenzivno.

Mlađa djeca ugroženija

Mlađa djeca imaju krhkiji identitet, što ih čini veoma osjetljivim na spoljašnje uticaje. Automatsko reprodukovanje i pojavljivanje kratkih snimaka povećava rizik od izlaganja nasilnim, seksualnim ili štetnim izazovima prije nego što djeca imaju vremena da reaguju.

Za razliku od dužih video snimaka ili objava na društvenim mrežama, kratki klipovi rijetko pružaju kontekst, upozorenje ili šansu za emocionalnu pripremu.

Djeca sa anksioznošću, poteškoćama sa pažnjom ili emocionalnom nestabilnošću češće razvijaju kompulzivno skrolovanje, a pojačana upotreba ovih platformi može pogoršati simptome. Takođe, oni koji se suočavaju sa maltretiranjem, stresom ili nestabilnom porodicom mogu se okrenuti skrolovanje noću kao način za potiskivanje negativnih osjećanja.

Kratki video snimci ometaju i slobodno vrijeme koje je važno za razvoj mašte, kreativnosti, samorefleksije i sposobnost mirnog fokusiranja.

Širom svijeta se postepeno uvode mjere kako bi se ovi loši efekti umanjili - mnoge škole uvode predavanja o digitalnoj pismenosti i bezbjednost na mreži, a neke ograničavaju upotrebu telefona tokom školskog dana. Neke platforme postepeno rade na boljoj provjeri starosti korisnika i bezbjednija podešavanja (ograničenje ili izbjegavanje sadržaja sa određenim riječima, slikama, temama...).

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Zanimljivosti

Nova godina donosi potpuno novu energiju za ova 3 znaka

U kući, razgovor sa djecom o njihovim navikama i postavljanje jednostavnih pravila - kao što je držanje telefona van spavaće sobe - pomažu da se detetu očuva san i smanji prekomjerno skrolovanje. Podsticanje oflajn aktivnosti (sport, hobiji i druženje sa prijateljima) takođe čuva mentalno, ali i fizičko zdravlje najmlađih.

Kratki video snimci mogu biti kreativni, zabavni i inspirativni. Uz promišljenu podršku, bezbjedan dizajn i razumne smjernice, djeca mogu uživati u ovom sadržaju bez ugrožavanja razvoja i dobrobiti.

