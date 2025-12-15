Logo
Pijan prijetio ženi i sinu smrću: Nakon svađe posegnuo kuhinjski nož

Telegraf

15.12.2025

22:58

Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож
Foto: ATV

Policija u Beogradu u subotu je uhapsila M.A. (66) i odredila zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici. Naime, on je u Zemunu u pijanom stanju, supruzi suprugom S.A. (65) i sinu A.A. (45) prijetio smrću.

Nakon svađe on ih je vrijeđao, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i krenuo prema supruzi, gdje ga je u tome spriječio sin, do dolaska policije.

pozar vatrogasci

Svijet

Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

On je od strane policije odveden na VMA, radi utvrđivanja količine alhohola u krvi, jer isti nije htio da se alkotestira od strane policije.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

prijetnja

nasilje u porodici

Zemun

