Muškarac (29) čije je tijelo pronađeno kod Mostara bio pripadnik Oružanih snaga BiH

Izvor:

Avaz

15.12.2025

21:46

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Nakon obavljenog uviđaja u selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara gdje je u automobilu pronađeno beživotno tijelo muške osobe, utvrđeno je da se radi o M. K. (29), rođenom u Novoj Biloj, inače, pripadniku Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Potraga za nesretnim mladićem je trajala, gotovo, od jučer od 11 sati kada je s porodicom ostvario posljednji kontakt.

glecer

Svijet

Alpski glečeri pred nestajanjem u ovom vijeku

Za sada sve upućuje na to da nema elemenata koji bi ukazivali na postojanje krivičnog djela, ali su naložene sve neophodne istražne radnje.

Podsjetimo, policiji je u 17.40 sati prijavljeno da je u automobilu u selu Đubrani pronađeno beživotno tijelo muške osobe.

Tramp zelenski

Svijet

Tramp: Bliži smo nego ikad dogovoru o Ukrajini

Automobil je bio parkiran na osami u blizini kapelice i mjesnog groblja.

Mostar

pronađeno tijelo

