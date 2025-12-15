Muškarac (29) čije je tijelo pronađeno kod Mostara bio pripadnik Oružanih snaga BiH

Izvor:
Avaz
15.12.2025
21:46
Nakon obavljenog uviđaja u selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara gdje je u automobilu pronađeno beživotno tijelo muške osobe, utvrđeno je da se radi o M. K. (29), rođenom u Novoj Biloj, inače, pripadniku Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Potraga za nesretnim mladićem je trajala, gotovo, od jučer od 11 sati kada je s porodicom ostvario posljednji kontakt.
Za sada sve upućuje na to da nema elemenata koji bi ukazivali na postojanje krivičnog djela, ali su naložene sve neophodne istražne radnje.
Podsjetimo, policiji je u 17.40 sati prijavljeno da je u automobilu u selu Đubrani pronađeno beživotno tijelo muške osobe.
Automobil je bio parkiran na osami u blizini kapelice i mjesnog groblja.
