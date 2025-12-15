Logo
Large banner

Uhapšen muškarac koji je ubio ženu u centru Leskovca

Izvor:

B92

15.12.2025

21:31

Komentari:

0
Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su brzom intervencijom uhapsili R. D. (64) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas oko 16,30 časova u Leskovcu, u Bulevau Nikole Pašića, nožem zadao više uboda pedesettrogodišnjoj ženskoj osobi koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

илу-јелка-породица-кићење јелке-08122025

Zanimljivosti

Zašto se na vrh jelke postavlja zvijezda?

Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, piše B92.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

ubistvo

Leskovac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koje svi zovu kad se nešto dogodi

1 h

0
Кићење новогодишње јелке

Zanimljivosti

Zašto se na vrh jelke postavlja zvijezda?

1 h

0
Европски закони сутра на сједници Савјета министара

BiH

Evropski zakoni sutra na sjednici Savjeta ministara

1 h

0
Код Мостара пронађено тијело мушкарца

Hronika

Kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

1 h

0

Više iz rubrike

Код Мостара пронађено тијело мушкарца

Hronika

Kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Детаљи крвавог злочина у Лесковцу: Очевици открили шта је претходило убиству жене

Hronika

Detalji krvavog zločina u Leskovcu: Očevici otkrili šta je prethodilo ubistvu žene

1 h

0
Попили казну у сватовима: Дрифтовали у колони

Hronika

Popili kaznu u svatovima: Driftovali u koloni

2 h

0
Анис Калајџић

Hronika

Anisu Kalajdžiću produžen pritvor: Iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner