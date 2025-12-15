Logo
Evropski zakoni sutra na sjednici Savjeta ministara

Branka Dakić

15.12.2025

21:17

Европски закони сутра на сједници Савјета министара
Foto: ATV

Zakoni na čekanju, političkih dogovora ni u najavi, a rokovi ističu. Dvije neuspjele sjednice Savjeta ministara BiH iza nas, sutra nova. na dnevnom redu dva evropska zakona – o Sudu Bih i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. U SNSD-u ponavljaju da nisu protiv evropskog puta, ali isto tako od Evropske unije, iz koje tvrde da se zalaže za poštovanje demokratskih principa, očekuju osudu da neizabrani stranac ne nameće zakone u BiH, već da se oni usvajaju u institucijama.

"Tražimo da se EU očituje jasno, tražimo da ukoliko su i oni za evropske standarde, da budu naši saveznici, da te negativne posljedice suprotne evropskim standardima eliminišemo iz pravnog života BiH", istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Teško je prognozirati sutrašnji ishod , ali treba imati u vidu da će se Izmjene zakona o Sudu BiH i VSTS-u naći pred poslanicima, te da će se o njima na jednoj od narednih sjednica raspravljati u skraćenoj proceduri, podsjećaju u SDS-u.

„To znači da ćemo mi vrlo brzo imati sjednicu sa ove dvije tačke dnevnog reda i ja vjerujem da ćemo do kraja godine razriješiti to pitanje“, tvrdi potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.

Bilo bi dobro da Savjet ministara usvoji dva evropska zakona i imenuje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, ali nemamo ništa protiv ni da to uradi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, poruka je iz HDZ-a.

„Ako bi ta dva prijedloga koje je ministar već pripremio za Vijeće ministara išli u Zastupnički dom, čak i tu smo spremni to potpisati. Onda bi mogli riješiti pitanje blokade. Ostavljeno nam je vrijeme narednih dana da usvojimo to i da nam se vrata otvore“, izjavio je predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

Ne treba zanemariti činjenicu da je Evropska unija prije 30 godina bila mnogo uticajnija. Danas, pod uticajem različitih faktora, slabi i njen značaj, stav je analitičara.

„Ako se uzmu u obzir svi procesi, migranti, LGBT, onda je moguće da će EU za 20 godina biti neuticajna kategorija“, kazao je profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja.

Sjednica savjeta ministara BiH, sutra. Dan poslije, sjednica Evropskog savjeta na kojoj će se raspravljati o eu putu BiH.

