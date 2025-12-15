Državljanini Srbije protjeran iz Crne Gore zbog grafita ''Crna Gora srpska Sparta''

Državljanin Srbije P.M. kažnjen je sa 300 evra i protjerivanjem sa teritorije Crne Gore u trajanju od godinu nakon što je na Njegušima napisao grafit "Crna Gora srpska Sparta".

Kaznu je izrekao Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje na Cetinju, uz obrazloženje da je P.M. izvršio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.

"Okrivljeni je 14. decembra, u selu Njeguši, na javnom mjestu, natpisom vrijeđao državljane Crne Gore, po osnovu nacionalne pripadnosti, na način što je u tunelu, u kojem su crvenim velikim slovima ispisane riječi `NEK JE VJEČNA CRNA GORA`, sprejom crne boje ispisao riječi `CRNA GORA SRPSKA SPARTA`, a potom i oznaku `4S`", navodi se u odluci suda.

Rješenjem Suda za prekršaje državljaninu Srbije je, osim novčane kazne, izrečena i zaštitna mjera – protjerivanje stranaca sa teritorije Crne Gore u trajanju od jedne godine.