Državljanini Srbije protjeran iz Crne Gore zbog grafita ''Crna Gora srpska Sparta''

Izvor:
SRNA
15.12.2025
21:11
Komentari:0
Državljanin Srbije P.M. kažnjen je sa 300 evra i protjerivanjem sa teritorije Crne Gore u trajanju od godinu nakon što je na Njegušima napisao grafit "Crna Gora srpska Sparta".
Kaznu je izrekao Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje na Cetinju, uz obrazloženje da je P.M. izvršio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.
Svijet
Moskva će uzvratiti na nove sankcije EU
"Okrivljeni je 14. decembra, u selu Njeguši, na javnom mjestu, natpisom vrijeđao državljane Crne Gore, po osnovu nacionalne pripadnosti, na način što je u tunelu, u kojem su crvenim velikim slovima ispisane riječi `NEK JE VJEČNA CRNA GORA`, sprejom crne boje ispisao riječi `CRNA GORA SRPSKA SPARTA`, a potom i oznaku `4S`", navodi se u odluci suda.
Rješenjem Suda za prekršaje državljaninu Srbije je, osim novčane kazne, izrečena i zaštitna mjera – protjerivanje stranaca sa teritorije Crne Gore u trajanju od jedne godine.
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Region
3 h1
Region
9 h1
Region
1 d0
Region
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
34
22
32
22
28
22
26
22
21
Trenutno na programu