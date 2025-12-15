Logo
Mazalica: Da li CIK ima veću obavezu prema Šmitu, nego prema biračima?

Срђан Мазалица
Foto: ATV

Par činjenica u vezi sa vještački nametnutim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj: samo jedan nivo vlasti, mala izlaznost glasača, Centralna izborna komisija (CIK) imenovala predsjednike biračkih odbora, a ne političke partije, i taj isti CIK i dalje nešto broji i kontroliše, izjavio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

"Građani imaju puno pravo da brinu, i sumnjaju da li je CIK sposoban provesti opšte izbore za sve nivoe za manje od deset mjeseci", istakao je Mazalica.

On je naglasio da je opšte uvjerenje da je ovaj sastav CIK-a politički obojen i politizovan.

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov o tzv. Kosovu: Zapad više ne poštuje nikakva pravila

"Posebno opterećenje leži u činjenici da im je Kristijan Šmit nelegalno produžio mandat, iako je je i njihov izbor prethodno bio proceduralno upitan. Postavlja se pitanje da li oni imaju veću obavezu prema Šmitu, nego prema biračima", rekao je Mazalica.

