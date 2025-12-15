Logo
CIK konačno utvrdio rezultate izbora

ATV

15.12.2025

19:22

CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Nakon više od 20 dana konačno su prebrojani glasovi. Jedan od gradova u kojem su se glasovi ponovo brojali je i Doboj. Boris Jerinić kaže, šteta je već nanesena, i Doboju i Republici Srpskoj.

"CIK nije donijela odluku na vrijeme 13 decembra i mi već probijamo rokove zakonske i ne mogu da vjerujem ta tako jedan ozbiljan organ donosi nezakonite odluke a niz je nezakonitih odluka od izbora članova. U Doboju su bili posmatrači iz svih gradova i Doboja nije bilo primjedbi na zapisnik i rad odbora", istakao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

I Laktaši su bili na spisku provjere CIK-a. Tamo je samo jedan glas izbrojan više u odnosu na rezultate prije ponovnog prebrojavanja. Najavljuju krivične prijave.

"Ukoliko dođe do bilo kakvih odluka da se ponove izbori na našim mjestima na kojima insistira opozicija ako to bude stav CIK-a, moram da kažem da ćemo podnijeti krivične prijave i tužbe protiv članova CIK-a, koji budu glasali za takve odluke. Smatramo da to čini veliku štetu ugledu naših gradova, građana i svih onih koji su demokratski izašli na izbore", jasan je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

Pravni tim SNSD-a priprema zahtjeve i žalbe za ponovno brojanje glasova u mjestima gdje je pobijedila opozicija.

"Naš pravni tim pripremio zahtjeve za Banjaluku, Teslić, Bijeljinu, Lopare i mnoge druge. Razlika je 1 posto i svaki put bi bilo tako da ponovo sve broje", kazao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Prijevremeni izbori u Srpskoj održani su 23. novembra. Prema posljednjem saopštenju CIK-a, SNSD-ov kandidat za predsjednika Siniša Karan osvojio je 222 182 glasova, a SDS-ov kandidat Branko Blanuša dobio je 209 605 glasova.

