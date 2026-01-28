Logo
Dvojica poduzetnika iz BiH ulažu desetke miliona maraka u novo naselje

28.01.2026

16:58

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Dvojica bh. poduzetnika, koji se ubrajaju među najuspješnije i najbogatije poslovne ljude u Bosni i Hercegovini, pokreću novu veliku investiciju vrijednu desetke miliona maraka, piše BiznisInfo.ba.

U fokusu je golema, godinama zapuštena lokacija u Prijedoru, koja bi u idućem razdoblju trebala biti pretvorena u potpuno novi gradski kvart s višestambenim zgradama, poslovnim sadržajima i velikim trgovačkim centrom.

Riječ je o prostoru nekadašnje Stare ciglane u naselju Čirkin Polje, površine oko 11 hektara, jednoj od najvećih neiskorištenih urbanih zona u ovom gradu. Lokacija se nalazi uz magistralnu cestu Prijedor – Banja Luka te godinama predstavlja degradirano zemljište bez objekata i sadržaja.

Novi urbani centar Prijedora

Prema planskim rješenjima, investitor namjerava razviti mješoviti urbani kompleks koji objedinjuje stanovanje, poslovanje i trgovinu. Projekt je zamišljen kao savremeno "mikro-naselje”, koji bi znatno promijenio izgled ovoga dijela grada.

Planirana je izgradnja:

višestambenih zgrada s do osam spratova

stambeno-poslovnih objekata u kojima će se u prizemlju nalaziti poslovni sadržaji

poslovnih objekata različite namjene

retail parka, odnosno otvorenog trgovačkog kompleksa s više prodavaonica i zasebnim ulazima

Ukupna bruto građevinska površina planiranih objekata premašuje 160.000 četvornih metara, što jasno pokazuje razmjere ove investicije.

Ko stoji iza projekta

Investitor je tvrtka City Mall d.o.o. Bijeljina, u vlasništvu Dragana Stanojlovića i Miloša Ćurčića. Stanojlović je jedan od najpoznatijih bh. poduzetnika i vlasnik velikog regionalnog lanca sportske opreme Sport Vision.

City Mall već ima izgrađene velike trgovačke centre u Bijeljini, Brčkom, Zvorniku i Doboju, dok je u tijeku izgradnja Sarajevo City Parka u Istočnom Sarajevu, jednog od najvećih projekata te vrste u BiH.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada sutra o iznosu najniže penzije i osnovici za obračun boračkog dodatka

Ime Dragana Stanojlovića dodatno je privuklo pozornost javnosti i nakon što je prošlog ljeta kupio tvrtku Standard Nekretnine od Miroslava Miškovića, koja posjeduje vrijedno zemljište na Stupu u Sarajevu.

Formalni korak prema realizaciji projekta bit će učinjen u narednim danima, kada će Skupština Grada Prijedora razmatrati prijedlog izmjene dijela regulacijskog plana za ovu lokaciju. Izradu plana i troškove postupka osigurao je upravo investitor.

Ako plan dobije zeleno svjetlo, Prijedor bi u nadolazećim godinama mogao dobiti potpuno novi urbani kvart, a jedna od najvećih "crnih rupa" u gradskom tkivu bila bi pretvorena u moderan stambeno-poslovni centar.

Ova investicija dodatno potvrđuje trend da domaći kapital, predvođen najjačim bh. poduzetnicima, sve snažnije ulazi u velike urbane projekte, ne samo u najvećim gradovima, nego i u regionalnim središtima, prenosi Biznis.info.

Prijedor

