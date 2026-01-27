Tragedija izbjegnuta za dlaku: Obrušio se dio plafona

Izvor:
U utorak, 27. januara, oko 7 sati došlo je do obrušavanja plafona na prolazu u zgradi "Sarajka" u Živinicama, kuda prolaze automobili i pješaci.
Jedan korisnik je na društvenim mrežama uz objavljene fotografije napisao da je riječ "o prolazu za automobile, ali da taj prolaz godinama koriste uglavnom srednjoškolci kao prečicu do gradskog bulevara".
Tom prilikom veliki strah je pretrpjela jedna građanka, koja je "za djelić sekunde izbjegla tragediju", pišu "zivinice.ba".
Ovaj portal dalje navodi da na području grada prijete slične nesreće kada prolaze kraj zgrada koje su građene u ranijem periodu, te da se često dešava da sa tih zgrada otpada dotrajao fasadni materijal.
Koliko daješ ovoj drugoj polovici da će još izdržat? 😆 Ne budu li sami sklonili drugu polovicu radi preventive, smatrat ću da su mete srednjoškolci te da im projekat neće uspjet bez barem jedne žrtve. Bizarno. pic.twitter.com/Fnf6a0OgH3— 𝚗𝚒𝚜𝚊𝚖 𝚞 𝚝𝚘𝚔𝚞. (@nisamutoku) January 27, 2026
