U padu vodostaj rijeke Bosne u Doboju

Vodostaj rijeke Bosne u Doboju je u padu i ispod je kote redovne odbrane od poplava , podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vodostaj je u 7.30 časova iznosio 142 centimetra, a u 2.30 bio je 183 centimetra, dok je sinoć u 22.30 časova iznosio 210 centimetara.
Nulta kota vodostaja Bosne za Doboj iznosi 137 centimetara.
Visina kote redovne odbrane od poplava u Doboju je 300 centimetara, a 450 vanredne.
Najveći vodostaj Bosne izmjeren je 15. maja 2014. godine kada je iznosio 721 centimetar.
