Logo
Large banner

Trebinjskim srednjoškolcima konačno toplo

Autor:

Bojan Nosović

26.01.2026

19:46

Komentari:

0

Konačno su se malo zagrijali trebinjski srednjoškolci ali se u klupama nisu mnogo zadržali jer su zbog problema sa grijanjem časovi skraćeni. Stari i dotrajali kotlovi traži zamjenu, uprave škola traže rješenje a đaci normalne uslove.

"Proradio je kotao i u većini učionica se ugrađuje klima, danas sam bio u dvije učionice i ugrađena je klima. Tako da je danas radila i klima i kotao danas je bilo i više nego toplo. Vidio sam u centru srednjih škola da se takođe ugrađuje, gimnazija već ima", rekao je iz Savjeta učenika Tehničke škole u Trebinju Danas u školi Pavle Palikuća.

Skoro je postala tradicija da tri trebinjske srednje škole u drugo polugodište uđu sa hladnim učionicama a sve zbog problema sa kotlovima u koje se lože ugalj i drva. Ovo je zadnji čas da se stari sistem grijanja iz temelja promijeni, kažu za ATV direktori.

"Kvar se desio a kada se kvar desi moramo da reagujemo i popravljamo. U svakom slučaju težnja naša postoji da idemo za tim neki usavršavanje, i da idemo sa promjenom sistema grijanja", kazao je direktor Tehničke škole Trebinje Nebojša Boban.

"Mora da se uradi, sigurno će biti tako, obećanja su čvrsta i definitivno da se mora pristupiti rješavanju koje će biti dugoročno da se više ne dolazi u ovu situaciju", kazao je direktor Gimnazije Jovan Dučić Trebinje Dobroslav Slijepčević.

Obećanje je sigurno od gradskih vlasti ali i iz Vlade Srpske zato sve oči iz Trebinja gledaju u Borivoja Golubovića, resornog ministra. Njegovi službenici danas odgovaraju.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo je u stalnoj komunikaciji sa direktorima navedenih škola, a u cilju trajnog rješavanja ovog pitanja, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će u narednom periodu, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Trebinja, obezbijediti sredstva za nabavku i instalaciju novog kotla", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

A kada bi sistem grijanja u tri trebinjske srednje škole bio moderniji prodisale bi i komšije. Iz obližnjeg naselja Luč često stižu pritužbe zbog onoga što izlazi iz dimnjaka školske kotlovnice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Trebinje

srednja škola

grijanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

Republika Srpska

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

2 h

0
Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

Društvo

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

3 h

0
Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

Banja Luka

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

3 h

0

Više iz rubrike

Висибаба

Gradovi i opštine

Procvjetale visibabe u Novom Gradu

5 h

0
Водостај Босне у Добоју у порасту

Gradovi i opštine

Vodostaj Bosne u Doboju u porastu

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Očekuje se povećani protok Drine

5 h

0
Копривица: Вода се повукла, ситуација стабилна

Gradovi i opštine

Koprivica: Voda se povukla, situacija stabilna

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner