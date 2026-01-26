Trebinjskim srednjoškolcima konačno toplo

Konačno su se malo zagrijali trebinjski srednjoškolci ali se u klupama nisu mnogo zadržali jer su zbog problema sa grijanjem časovi skraćeni. Stari i dotrajali kotlovi traži zamjenu, uprave škola traže rješenje a đaci normalne uslove.

"Proradio je kotao i u većini učionica se ugrađuje klima, danas sam bio u dvije učionice i ugrađena je klima. Tako da je danas radila i klima i kotao danas je bilo i više nego toplo. Vidio sam u centru srednjih škola da se takođe ugrađuje, gimnazija već ima", rekao je iz Savjeta učenika Tehničke škole u Trebinju Danas u školi Pavle Palikuća.

Skoro je postala tradicija da tri trebinjske srednje škole u drugo polugodište uđu sa hladnim učionicama a sve zbog problema sa kotlovima u koje se lože ugalj i drva. Ovo je zadnji čas da se stari sistem grijanja iz temelja promijeni, kažu za ATV direktori.

"Kvar se desio a kada se kvar desi moramo da reagujemo i popravljamo. U svakom slučaju težnja naša postoji da idemo za tim neki usavršavanje, i da idemo sa promjenom sistema grijanja", kazao je direktor Tehničke škole Trebinje Nebojša Boban.

"Mora da se uradi, sigurno će biti tako, obećanja su čvrsta i definitivno da se mora pristupiti rješavanju koje će biti dugoročno da se više ne dolazi u ovu situaciju", kazao je direktor Gimnazije Jovan Dučić Trebinje Dobroslav Slijepčević.

Obećanje je sigurno od gradskih vlasti ali i iz Vlade Srpske zato sve oči iz Trebinja gledaju u Borivoja Golubovića, resornog ministra. Njegovi službenici danas odgovaraju.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo je u stalnoj komunikaciji sa direktorima navedenih škola, a u cilju trajnog rješavanja ovog pitanja, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će u narednom periodu, u saradnji sa Gradskom upravom Grada Trebinja, obezbijediti sredstva za nabavku i instalaciju novog kotla", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

A kada bi sistem grijanja u tri trebinjske srednje škole bio moderniji prodisale bi i komšije. Iz obližnjeg naselja Luč često stižu pritužbe zbog onoga što izlazi iz dimnjaka školske kotlovnice.