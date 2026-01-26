Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Banjalučani i dalje udišu vazduh koji je opasan po zdravlje. Indeksi zagađenja proteklih dana su u crvenom. A da lokalne vlasti nemaju konkretne mjere povodom ove dugogodišnje problematike, govori i činjenica da sve što misle uraditi smješteno je u jednu rečenicu a koja se tiče više administracije. Bez upozorenja, bez preporuka i zaštite građana. Sve to neophodno je kako bi se konačno stvorila nada da gradska uprava radi nešto po ovom pitanju.

"Grad Banja Luka je ranije uradio Nacrt kratkoročnog plana za smanjenje koncentracija zagađujućih materija u vazduhu na području Banje Luke. Ovaj Nacrt je usvojila Skupština Grada, a nakon finalizacije, isti je poslat u Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na saglasnost", tvrde iz Gradske uprave Banjaluka.

Paradoks je, kažu ljekari, da je Banjaluka u vrijeme kada je imala razvijenu industriju bila manje zagađena nego danas. Danas, bez ozbiljne industrije, ali i bez ozbiljnih rješenja, vazduh postaje sve opasniji naročito za hronične bolesnike, djecu i starije, najugroženije grupe o kojima se najmanje vodi računa.

"Što manje na ulicama to bolje to je ono što možemo u najkraćem reći, a kažem lokalne vlasti moraju preduzeti ja znam da je sve što se moglo savjetovati skupi zahvati kako riješiti problem grijanja u postojećim okolnostima i svjedoci smo da se u suštini ozbiljno i ne razgovara da su građani prepušteni sami sebi", upozorava je specijalista interne medicine i porodične medicine Rade Dujaković.

Dok nadležni još razmatraju planove i nacrte, građani plaćaju cijenu, svojim zdravljem. Umjesto rješenja – maske, kao djelimična pomoć, umjesto čistog vazduha – savjeti kako da ga što manje udišemo. Ljekari upozoravaju da su to tek privremene mjere, koje ne rješavaju uzrok problema, već samo ublažavaju posljedice po zdravlje.

"Maske mogu biti samo djelimična pomoć oni ne mogu riješiti problem, oni koji imaju mogućnost izaći van gradske zone da odu na neku planinu kad imaju za to prilike da udahnu čistog vazduha da preveniraju pogoršanje zdrav stanja kad su u pitanju hronične plućne srčane bolesti", dodaje Dujaković.

A kao i do sada građani će i dalje disati posljedice, a ne rješenja. Pitanje je samo još koliko upozorenja i zdravstvenih apela je potrebno da stvarnost problema pređe sa papira u stvarnost.