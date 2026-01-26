Nova pravila EU zakočila transport: Blokirani teretni granični prelazi

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija danas ujedinjeni, prevoznici ovih zemalja zaustavili su svoje kamione na graničnim prelazima prema zemljama Šengena. Problem im stvara novi način ulaska u zemlje EU. Oni još traže da im se prizna status radnika a ne turiste i zbog toga traže izuzeće iz pravila 90 dana u 180 dana. Ako se zahtjevi ne ispune, oko 17 miliona stanovnika će se suočiti sa problemima snabdijevanja.

Iako su u medijima jasno iznijeli svoje zahtjeve, većina prevoznika u Gradišci pred kameru nisu htjeli. Jedan od njih koji je jedva pristao da priča o problemima koji ih muče je Dejan Stanišić. Kaže, tražimo da nas prihvate kao radnike i ispoštuju naše zahtjeve.

"Tu smo radi dana kojim smo fiksirani da ne možemo ostati duže od 90 dana to je najveći problem, jer ne možemo raditi kao normalan svijet. Nadam se da će se nešto promijeniti i da će neko priznati naš rad. Priznaje se ovdje ali ne u EU, zato što je firma prijavljena u BiH i što ne možemo voziti u druge destinacije i državama", kazao je prevoznik Dejan Stanišić.

Zbog novog sistema kontrole ulaska i izlaska iz EU, vozači zemalja koje nisu članice EU, tokom 180 dana na teritoriji Šengena mogu da provedu maksimalno 90 dana. To onemogućava prevoznicima da normalno posluju jer nemaju zaradu ako se radi samo trećina radnog vremena.

"Blokiran je izlaz za teretna vozila putničkim vozilima je omogućen prolaz blokiran je ulaz carinski terminal odnosno carinjenje robe koja ide iz EU u BiH. Rješenje jedino je da se odbori našim vozačima ulazak odnosno da imaju poseban tretman za razliku od običnih turista građana, koji prelaze u EU da se posebno zavede ko je vozač teretnog vozila a ko putnik", kazao je koordinator protesta Gradiška Marko Ivanović.

Oglasio se i resorni ministar. Kaže, ovo je regionalna borba svih vozača i zato naredne sedmice ide u Brisel da se pokuša riješiti ovaj problem.

"Ovo je akcija koja treba da u transportnoj zajednici odjekne i da relevantne osobe u EU shvate da ovo može postati dublji problem, ne samo za naše prevoznike i zemlje zapadnog Balkana, a kad kažem uspješan nadam se da se ovo ne ponovi i da nemamo sljedeći", rekao je ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto.

Teretni saobraćaj blokiran je na devet graničnih prelaza prema Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Albaniji i u luci Bar. Zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme u sektoru drumskog saobraćaja. Prevoznici poručuju da ostaju na granicama do ispunjenja zahtjeva.