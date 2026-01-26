Logo
Large banner

Nova pravila EU zakočila transport: Blokirani teretni granični prelazi

Autor:

Bojana Vinčić

26.01.2026

19:14

Komentari:

0
Нова правила ЕУ закочила транспорт: Блокирани теретни гранични прелази
Foto: ATV

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija danas ujedinjeni, prevoznici ovih zemalja zaustavili su svoje kamione na graničnim prelazima prema zemljama Šengena. Problem im stvara novi način ulaska u zemlje EU. Oni još traže da im se prizna status radnika a ne turiste i zbog toga traže izuzeće iz pravila 90 dana u 180 dana. Ako se zahtjevi ne ispune, oko 17 miliona stanovnika će se suočiti sa problemima snabdijevanja.

Iako su u medijima jasno iznijeli svoje zahtjeve, većina prevoznika u Gradišci pred kameru nisu htjeli. Jedan od njih koji je jedva pristao da priča o problemima koji ih muče je Dejan Stanišić. Kaže, tražimo da nas prihvate kao radnike i ispoštuju naše zahtjeve.

"Tu smo radi dana kojim smo fiksirani da ne možemo ostati duže od 90 dana to je najveći problem, jer ne možemo raditi kao normalan svijet. Nadam se da će se nešto promijeniti i da će neko priznati naš rad. Priznaje se ovdje ali ne u EU, zato što je firma prijavljena u BiH i što ne možemo voziti u druge destinacije i državama", kazao je prevoznik Dejan Stanišić.

Zbog novog sistema kontrole ulaska i izlaska iz EU, vozači zemalja koje nisu članice EU, tokom 180 dana na teritoriji Šengena mogu da provedu maksimalno 90 dana. To onemogućava prevoznicima da normalno posluju jer nemaju zaradu ako se radi samo trećina radnog vremena.

"Blokiran je izlaz za teretna vozila putničkim vozilima je omogućen prolaz blokiran je ulaz carinski terminal odnosno carinjenje robe koja ide iz EU u BiH. Rješenje jedino je da se odbori našim vozačima ulazak odnosno da imaju poseban tretman za razliku od običnih turista građana, koji prelaze u EU da se posebno zavede ko je vozač teretnog vozila a ko putnik", kazao je koordinator protesta Gradiška Marko Ivanović.

Oglasio se i resorni ministar. Kaže, ovo je regionalna borba svih vozača i zato naredne sedmice ide u Brisel da se pokuša riješiti ovaj problem.

"Ovo je akcija koja treba da u transportnoj zajednici odjekne i da relevantne osobe u EU shvate da ovo može postati dublji problem, ne samo za naše prevoznike i zemlje zapadnog Balkana, a kad kažem uspješan nadam se da se ovo ne ponovi i da nemamo sljedeći", rekao je ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto.

Teretni saobraćaj blokiran je na devet graničnih prelaza prema Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Albaniji i u luci Bar. Zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme u sektoru drumskog saobraćaja. Prevoznici poručuju da ostaju na granicama do ispunjenja zahtjeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

EU

blokada

Granični prelaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Svijet

Zaleđeni putevi napravili haos: Prijavljeno stotine udesa

40 min

0
Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

BiH

Savjet ministara usvojio program rada za 2026. godinu

49 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apelacija SDA I DF za provjeru ustavnosti Vlade Srpske još jedna zla namjera političkog Sarajeva

57 min

3
Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

BiH

Košarac: Podrška protestu domaćih i regionalnih prevoznika

1 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Region

Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

3 h

0
Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

Region

Državljanin BiH u Hrvatsku htio da unese neprijavljenih 56.000 evra

4 h

0
Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Region

Pojavili se intimni snimci dvoje službenika Vlade Crne Gore! Mirjana Pajković podnijela ostavku

5 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner