Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

Od ponoći u Crnoj Gori poskupljuju sve vrste goriva do četiri centa, pa će Eurosuper 98 poskupiti dva centa i prodavaće se po cijeni od 1,41 evra za litar.
Eurosuper 95 biće skuplje tri centa i koštaće 1,38 evra, a Eurodizel će se prodavati po cijeni višoj za četiri centa za litar i koštaće 1,31 evra. Lož ulje biće skuplje za tri centa i koštaće 1,24 evra.
Nove cijene će važiti u narednih 15 dana, do 9. februara, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
