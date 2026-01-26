Logo
Large banner

Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

Izvor:

Tanjug

26.01.2026

16:35

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Od ponoći u Crnoj Gori poskupljuju sve vrste goriva do četiri centa, pa će Eurosuper 98 poskupiti dva centa i prodavaće se po cijeni od 1,41 evra za litar.

Eurosuper 95 biće skuplje tri centa i koštaće 1,38 evra, a Eurodizel će se prodavati po cijeni višoj za četiri centa za litar i koštaće 1,31 evra. Lož ulje biće skuplje za tri centa i koštaće 1,24 evra.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

Nove cijene će važiti u narednih 15 dana, do 9. februara, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Podijeli:

Tagovi:

gorivo

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

3 h

0
Милорад Додик и Мајк Хакаби у Израелу

Republika Srpska

Dodik sa američkim ambasadorom u Izraelu

3 h

10
4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Savjeti

4 rečenice koje treba reći d‌jetetu ako ga uhvatite u laži

3 h

0
Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik na prestižnom predavanju u Jerusalimu u organizaciji Hercoga

3 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

3 h

0
Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

Region

Državljanin BiH u Hrvatsku htio da unese neprijavljenih 56.000 evra

4 h

0
Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Region

Pojavili se intimni snimci dvoje službenika Vlade Crne Gore! Mirjana Pajković podnijela ostavku

5 h

3
Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

Region

Užas u komšiluku: Muškarac zlostavljao i silovao članove porodice

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner