Za mnoge roditelje, kada uhvate dijete u laži, to može d‌jelovati kao lična izdaja.

Šta treba znati:

Postoje razni razlozi zbog kojih d‌jeca lažu.

Povjerenje se čuva povezanošću, a ne kontrolom.

D‌jeca će ponekad lagati i u domu u kojem vlada povjerenje.

Mnogi od nas su odmalena učeni da laž znači nepoštovanje, a da nepoštovanje zaslužuje kaznu.

Ali problem sa kaznom je što stvara strah, a strah može dovesti do još više laganja.

Sjetite se posljednjeg puta kada ste vi slagali. Koja emocija vas je tada vodila? Strah, sram, krivica? Ako biste znali da će vaša iskrenost biti prihvaćena sa empatijom umjesto ljutnje, da li biste i dalje osjećali potrebu da krijete istinu?

Alisa Blesk Kembel je cijelu svoju karijeru posvetila obrazovanju roditelja i nastavnika o razvoju d‌jeteta u ranom uzrastu. Ona sada za Si-en-bi-si savjetuje šta trebaju roditelji raditi ako uhvate svoju d‌jecu u laganju.

Preoblikujte pojam laganja

"Laganje kod d‌jece je razvojno normalno. Zapravo, to je znak da njihov mozak razvija sposobnost planiranja, rješavanja problema i zamišljanja različitih ishoda. Upravo te vještine pokreću učenje i kreativnost. Istraživači to nazivaju izvršnom funkcijom u akciji", kaže Kembelova.

Stručnjaci kažu da je laganje kod d‌jece razvojno normalno.

Drugim riječima, laganje je razvojni korak, a ne moralni neuspjeh.

D‌jeca mogu lagati iz različitih razloga: da izbjegnu kaznu, da se nose sa društvenim stresom, zbog loše kontrole impulsivnosti ili da zaštite svoju nezavisnost.

"Kada razumijete 'zašto', možete odgovoriti na potrebu koja stoji iza tog ponašanja, a ne samo na samo ponašanje", pojašnjava Kembelova.

Reagujte sa osjećajem sigurnosti, a ne srama

Kada dijete laže, vaš instinkt može biti da ga ispravite, grdite ili kaznite. Umjesto toga fokusirajte se na to da iskrenost učinite sigurnom, kaže Kembelova i predlaže sljedeće četiri rečenice kao primarne:

"Ne ljutim se na tebe. Osjećam zabrinutost zbog onoga što se dogodilo jer želim da budeš siguran/a. Hajde da pričamo o tome kako bi stvari mogle ići drugačije."

"Volim te i kada praviš greške. Bezbjedno je da mi kažeš istinu."

"Da li se plašiš da mi kažeš jer misliš da ću se naljutiti? (Pauza) U redu je da se osjetim teško. Mogu da se smirim da bih ti pomogla."

"Želim da se osjećaš sigurno kada mi kažeš istinu. Slušaću te i uvijek možemo zajedno riješiti probleme."

Svaka od ovih rečenica šalje jasnu poruku da je dijete sigurno, čak i kada pogriješi.

Otkrijte stres koji stoji iza laži

"Uzmimo ovaj primer: d‌jevojčica od 12 godina ima telefon koji smije koristiti sat vremena poslije škole. Njena mama otkriva da je ona potajno vratila telefon u svoju sobu i lagala o tome. Kada ju majka mirno pita zašto, d‌jevojčica priznaje da je željela da uskladi od‌jeću sa prijateljicom i nije željela da je razočara."

Mama je mogla da se fokusira na kršenje pravila. Umjesto toga rekla je: "Hvala ti što si bila iskrena. Razumijem te. Sjećam se da sam i ja željela da se uklopim sa od‌jećom svojih prijateljica. Pravilo od jednog sata i dalje važi, ali sljedeći put samo mi reci. Radije ću ti dati još pet minuta nego da moraš da kriješ istinu."

Odgovarajući povezanošću umjesto kontrolom, mama je sačuvala povjerenje i naučila ćerku da iskrenost vodi ka razumijevanju, a ne kazni.

Izgradite kulturu iskrenosti

Čak i u domu u kojem vlada povjerenje d‌jeca će ponekad lagati. To jednostavno znači da još uvijek uče.

Da biste ojačali iskrenost kod kuće:

Normalizujte greške. D‌jeca govore istinu kada se ne plaše srama.

Potvrdite njihove emocije. Rečenica: "Razumijem zašto si se osjećala nervozno da mi kažeš" mnogo im znači.

Smireno ponovite očekivanja. Granice mogu da postoje zajedno sa empatijom.

Ostanite fleksibilni. Kada dijete vidi da se prilagođavate, ono uči da iskrenost donosi rezultate.

Što se vaše dijete više osjeća sigurno sa vama, veća je vjerovatnoća da će željeti da bude iskreno i da vam se obrati čak i kada je teško.

Dakle, umjesto da pitate: "Kako da spriječim svoje dete da laže?", pitajte: "Od čega moje dijete pokušava da se zaštiti ovom laži?"

Odgovarajte sa empatijom. Održavajte vrata za iskrenost otvorenim. Tako se gradi povjerenje koje traje, prenosi zadovoljna.rs.